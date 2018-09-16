Инсайдер предсказал скорый уход с должности мэра Уфы - СМИ

Накануне, 15 сентября, стало известно, что глава администрации Уфы Ирек Ялалов с большой долей вероятности в конце сентября объявит об уходе со своей должности. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на свой информированный источник.
По данным издания, этот вопрос будет вынесен на голосование на сессии уфимского горсовета 27 сентября. При этом в администрации главы Башкирии Рустэма Хамитова также в курсе это ситуации.
22 сентября должна пройти конференция регионального отделения «Единой России», по списку которой Ирек Ялалов, входивший в его первую тройку, а также глава республики Рустэм Хамитов избирались в Курултай. На конференции кандидаты должны определиться с тем, воспользуются они своим мандатом или передадут его следующему по списку кандидату. Рустэм Хамитов уже заявил, что свой мандат намерен передать другому, но кому именно, не уточнил.
Ирек Ялалов подобных заявлений не делал. Он, скорее, напротив, в последнее время добавлял интриги в обсуждение вопроса, связанного с его будущей карьерой. Так, он сообщал, что получал неоднократно различные кадровые предложения по работе в федеральных органах власти.
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