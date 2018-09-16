Инсайдер предсказал скорый уход с должности мэра Уфы - СМИ

22 сентября должна пройти конференция регионального отделения «Единой России», по списку которой Ирек Ялалов, входивший в его первую тройку, а также глава республики Рустэм Хамитов избирались в Курултай. На конференции кандидаты должны определиться с тем, воспользуются они своим мандатом или передадут его следующему по списку кандидату. Рустэм Хамитов уже заявил, что свой мандат намерен передать другому, но кому именно, не уточнил.