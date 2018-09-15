В Башкирии 50% онкологических заболеваний обнаруживают на поздней стадии

Мониторинг Общероссийского фронта и фонда "Здоровье" показал, что за год выросла смертность в 30 регионах России, сообщает РБК. Хуже всего со смертностью от онкологических заболеваний в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8) и Севастополе (6,5%). При этом в целом по стране смертность от рака снизилась на 2,4%.
В 2017 году также на 3% выросло количество впервые выявленных онкологических заболеваний. Эксперты полагают, что это логично, так как врачи к проверяют на наличие онкозаболеваний тщательнее.
Директор фонда "Здоровье" Эдуард Гаврилов считает, для эффективного лечения рака, выявляемость на ранней стадии должна достигать 70%.
В ОНФ также отмечают, что в России 22,5% пациентов умирают от рака в течение года после обнаружения болезни. Выше среднероссийского показателя одногодичная летальность в 57 регионах. Самые высокие показатели в Чукотском автономном округе — 36,6%, Якутии — 32,1%, Хакасии — 30,3%, Еврейской автономной области — 29,8%, Тульской области — 29,2%.
В марте 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что одногодичную летальность надо довести с 22,5 до 12%, а показатели ранней выявляемости онкологических заболеваний и выживаемости пациентов после диагностирования рака (в течение пяти лет) должны достигнуть в России уровня 70%, как в развитых европейских странах. В России сейчас они на уровне 56 и 54% соответственн.
По данным Минздрава, общее количество диагнозов по онкологическим заболеваниям в 2017-м увеличилось в России год к году на 3%, с 599,3 тыс. до 617,2 тыс. случаев.