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В Башкирии 50% онкологических заболеваний обнаруживают на поздней стадии

15 сентября 2018, 17:09
В более чем в трети регионов России увеличилась смертность от онкологических заболеваний.

Мониторинг Общероссийского фронта и фонда "Здоровье" показал, что за год выросла смертность в 30 регионах России, сообщает РБК. Хуже всего со смертностью от онкологических заболеваний в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8) и Севастополе (6,5%). При этом в целом по стране смертность от рака снизилась на 2,4%.

В 2017 году также на 3% выросло количество впервые выявленных онкологических заболеваний. Эксперты полагают, что это логично, так как врачи к проверяют на наличие онкозаболеваний тщательнее.

Директор фонда "Здоровье" Эдуард Гаврилов считает, для эффективного лечения рака, выявляемость на ранней стадии должна достигать 70%.

В ОНФ также отмечают, что в России 22,5% пациентов умирают от рака в течение года после обнаружения болезни. Выше среднероссийского показателя одногодичная летальность в 57 регионах. Самые высокие показатели в Чукотском автономном округе — 36,6%, Якутии — 32,1%, Хакасии — 30,3%, Еврейской автономной области — 29,8%, Тульской области — 29,2%.

В марте 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что одногодичную летальность надо довести с 22,5 до 12%, а показатели ранней выявляемости онкологических заболеваний и выживаемости пациентов после диагностирования рака (в течение пяти лет) должны достигнуть в России уровня 70%, как в развитых европейских странах. В России сейчас они на уровне 56 и 54% соответственн.

По данным Минздрава, общее количество диагнозов по онкологическим заболеваниям в 2017-м увеличилось в России год к году на 3%, с 599,3 тыс. до 617,2 тыс. случаев.

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