В Башкирии 50% онкологических заболеваний обнаруживают на поздней стадии

В марте 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что одногодичную летальность надо довести с 22,5 до 12%, а показатели ранней выявляемости онкологических заболеваний и выживаемости пациентов после диагностирования рака (в течение пяти лет) должны достигнуть в России уровня 70%, как в развитых европейских странах. В России сейчас они на уровне 56 и 54% соответственн.