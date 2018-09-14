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Вратарь Владимир Габулов разорвал соглашение с ФК «Брюгге»

14 сентября 2018, 18:02
Вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов расторг контракт с бельгийским клубом «Брюгге».

О произошедшем 34-летний спортсмен рассказал на своей страничке в Instagram. Об этом 14 сентября информирует газета «Известия».

Габулов пишет, что он благодарен клубу «Брюгге» и его футболистам. Для россиянина работа с брюссельским клубом стала неоценимым опытом. У вратаря остались только хорошие воспоминания о команде, красивом городе, и сумасшедшей атмосфере на его стадионах.

Напомним, Владимир Габулов начал играть за ФК «Брюгге» в начале текущего года. До этого у него был контракт с тульским «Арсеналом». Во второй половине сезона-2017/18 голкипер участвовал в девяти играх. На чемпионате Бельгии он пропустил 17 мячей. В составе «Брюгге» он стал чемпионом страны. Однако в нынешнем сезоне россиянина ни разу не включили в заявку на игру.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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