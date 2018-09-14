Вратарь Владимир Габулов разорвал соглашение с ФК «Брюгге»

Напомним, Владимир Габулов начал играть за ФК «Брюгге» в начале текущего года. До этого у него был контракт с тульским «Арсеналом». Во второй половине сезона-2017/18 голкипер участвовал в девяти играх. На чемпионате Бельгии он пропустил 17 мячей. В составе «Брюгге» он стал чемпионом страны. Однако в нынешнем сезоне россиянина ни разу не включили в заявку на игру.