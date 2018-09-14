Верховный суд Башкирии потребовал снести Полежаевский пансион

Бывший дом Полежаевского пансиона находится в Уфе на Карла Маркса, 8. Здание располагается на территории стройки нового корпуса Верховного суда Башкирии. Небольшое двухэтажное здание дома-памятника выделяется на этом фоне своим внешним видом. Историческое здание нуждается в срочной реставрации. Тем временем представители Верховного суда требуют снять с дома статус объекта культурного наследия для последующего его сноса.
К слову, последние шесть лет неравнодушные уфимцы многократно обращались к председателю Верховного суда Башкирии Михаилу Тарасенко с требованием сохранить объект культурного наследия. Ответы чиновника были бессодержательны, рассказал историк Владимир Захаров Медиакорсети.
Вчера, 13 сентября, в Арбитражном суде Башкирии встретились для дальнейшего разбирательства юристы Верховного суда РБ с представителями управления по государственной охране объектов культурного наследия (Башкультнаследия).
Юристы истца утверждают, что Верховный суд до 2017 года не был проинформирован о статусе дома-памятника, который находится на их территории. Они отметили и отсутствие таблички с указанием этого. По этим причинам юристы предложили снять со старинного здания статус объекта культурного наследия.
Представитель Башкультнаследия Айнур Фархиев не согласен с такой позицией. Он отметил, что Михаил Тарасенко прекрасно знал о статусе дома-памятника. Чиновники из министерства культуры республики в переписке указывали ему на охранный статус здания.
Ответчик также добавил, что устанавливать табличку с указанием статуса дома-памятника необязательно. В законе это требование не прописано.
Следующее судебное заседание пройдет 10 октября. Юристы истца представят суду документы на разрешение строительства нового корпуса Верховного суда, а ответчик – переписку с Михаилом Тарасенко.
Здание Полежаевского пансиона признается этнографами одним из первых сохранившихся в Уфе каменных строений, сообщает "КоммерсантЪ-Уфа". Губернское земское собрание в 70-е годы XIX века купило его на пожертвования для нужд Полежаевского приюта для бедных воспитанников гимназии.
Большая часть здания, по данным Башкультнаследия, находится в частной собственности Рамзиля Насырова — бывшего владельца обанкротившегося ООО «Предприятие капитального строительства» АО КПД.
Участок, на котором оно расположено, в 2012 году мэрия Уфы передала в безвозмездное пользование ВС для строительства нового корпуса.
Строительство здания Верховного суда Башкирии стоимостью 2,1 млрд руб., площадью 31,5 тыс. кв. м, началось в 2014 году и должно завершиться до конца 2020 года.
В начале строительства на его финансирование из федерального бюджета поступило 900 миллионов рублей. Часть этих денег, а именно 30% от всей суммы контракта (более 632 млн руб), была перечислена в виде аванса на счет генподрядчика ЗАО «ФСК Макрострой» в ОПМ-банк. Но в июне 2015 года Центробанк отозвал лицензию у ОПМ-банка, позже банк обанкротился, и деньги, предназначенные на строительство здания суда в Уфе, «зависли». В 2016 году объем проведенных работ согласно графика в госконтракте был зафиксирован нулевым. Тем не менее сроки окончания строительства остались прежними.
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