Верховный суд Башкирии потребовал снести Полежаевский пансион

В начале строительства на его финансирование из федерального бюджета поступило 900 миллионов рублей. Часть этих денег, а именно 30% от всей суммы контракта (более 632 млн руб), была перечислена в виде аванса на счет генподрядчика ЗАО «ФСК Макрострой» в ОПМ-банк. Но в июне 2015 года Центробанк отозвал лицензию у ОПМ-банка, позже банк обанкротился, и деньги, предназначенные на строительство здания суда в Уфе, «зависли». В 2016 году объем проведенных работ согласно графика в госконтракте был зафиксирован нулевым. Тем не менее сроки окончания строительства остались прежними.