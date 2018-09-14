В Уфе похоронят первоклассницу, найденную без сознания

Сегодня, 14 сентября, семья семилетней первоклассницы из Уфы проводит ее в последний путь: девочка заболела, на первый взгляд, обыкновенной простудой, но через день у нее остановилось сердце - близкие нашли ее без сознания в одной из комнат квартиры.