В Уфе определили площадки, где пройдет Всемирный день чистоты

Завтра, 15 сентября, тысячи уфимцев выйдут на улицы города, чтобы очистить природу от отходов потребления. Начнется мероприятие в 10 утра. Точки сборка активных горожан уже определены. Главный пункт сбора - Набережная реки Уфа в Сипайлово. Найти общественников, вооружившихся пакетами для мусора и перчатками, можно будет на пересечении ул. Рыльского и Набережной реки Уфа.