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В Уфе определили площадки, где пройдет Всемирный день чистоты

14 сентября 2018, 16:56
Акция #Сделаем2018 начнется в 10 утра 15 сентября.

Завтра, 15 сентября, тысячи уфимцев выйдут на улицы города, чтобы очистить природу от отходов потребления. Начнется мероприятие в 10 утра. Точки сборка активных горожан уже определены. Главный пункт сбора - Набережная реки Уфа в Сипайлово. Найти общественников, вооружившихся пакетами для мусора и перчатками, можно будет на пересечении ул. Рыльского и Набережной реки Уфа.

Также принять участие в уборке можно в каждом районе города, вот адреса:

– Калининский район – озеро Теплое (сбор ул. Богородская 51),

– Советский район – лесопарк Лесоводов Башкортостана (сбор на кемпинговой зоне),

– Ленинский район – Береговая полоса по улице Ахметова (сбор по улице Ахметова 9),

– Орджоникидзевский район – Лесополоса вдоль ул. Чудиново (сбор на ул. Чудинова, 2), СОК «Биатлон» (сбор на парковке),

– Кировский район – улица Авроры (сбор перед входом Президент отеля),

– Демский район – Армянская, 2.

Как сообщили в минприроды Башкирии, всего по городам и районам республики определено 1 345 площадок для уборки.

Также в рамках Всемирного дня чистоты пройдут "Чистые игры": самые активные и быстрые участники субботника получат подарки за свои старания. Игры пройдут в 100 городах России, Уфа - в числе участников. Подробные условия участия можно узнать на официальном сайте.

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