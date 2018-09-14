В Уфе определили площадки, где пройдет Всемирный день чистоты

Завтра, 15 сентября, тысячи уфимцев выйдут на улицы города, чтобы очистить природу от отходов потребления. Начнется мероприятие в 10 утра. Точки сборка активных горожан уже определены. Главный пункт сбора - Набережная реки Уфа в Сипайлово. Найти общественников, вооружившихся пакетами для мусора и перчатками, можно будет на пересечении ул. Рыльского и Набережной реки Уфа.
Также принять участие в уборке можно в каждом районе города, вот адреса:
– Калининский район – озеро Теплое (сбор ул. Богородская 51),
– Советский район – лесопарк Лесоводов Башкортостана (сбор на кемпинговой зоне),
– Ленинский район – Береговая полоса по улице Ахметова (сбор по улице Ахметова 9),
– Орджоникидзевский район – Лесополоса вдоль ул. Чудиново (сбор на ул. Чудинова, 2), СОК «Биатлон» (сбор на парковке),
– Кировский район – улица Авроры (сбор перед входом Президент отеля),
– Демский район – Армянская, 2.
Как сообщили в минприроды Башкирии, всего по городам и районам республики определено 1 345 площадок для уборки.
Также в рамках Всемирного дня чистоты пройдут "Чистые игры": самые активные и быстрые участники субботника получат подарки за свои старания. Игры пройдут в 100 городах России, Уфа - в числе участников. Подробные условия участия можно узнать на официальном сайте.