Центробанк России поднял ключевую ставку до 7,5%

Ключевая ставка увеличилась впервые с декабря 2014 года: тогда регулятор поднял сначала с 9,5% до 10,5%, а через четыре дня - до 17%. Со следующего понедельника, 17 сентября 2018 года, размер ключевой ставки будет составлять 7,50%.
Регулятор сообщил об усилении инфляционных рисков, Центробанк прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 г.
Ключевая ставка (ранее она называлась еще ставкой рефинансирования) применяется, в том числе, для кредитования Банком России коммерческих банков, а также для разного рода расчетов.