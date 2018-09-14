Центробанк России поднял ключевую ставку до 7,5%

Ключевая ставка увеличилась впервые с декабря 2014 года: тогда регулятор поднял сначала с 9,5% до 10,5%, а через четыре дня - до 17%. Со следующего понедельника, 17 сентября 2018 года, размер ключевой ставки будет составлять 7,50%.