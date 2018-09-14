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Центробанк России поднял ключевую ставку до 7,5%

14 сентября 2018, 15:54
Произошло это впервые с декабря 2014 года.

Ключевая ставка увеличилась впервые с декабря 2014 года: тогда регулятор поднял сначала с 9,5% до 10,5%, а через четыре дня - до 17%. Со следующего понедельника, 17 сентября 2018 года, размер ключевой ставки будет составлять 7,50%.

Регулятор сообщил об усилении инфляционных рисков, Центробанк прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 г.

Ключевая ставка (ранее она называлась еще ставкой рефинансирования) применяется, в том числе, для кредитования Банком России коммерческих банков, а также для разного рода расчетов.

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#Новости#Марат Гареев#Экономика
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