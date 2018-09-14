Фермеры Башкирии перейдут с зерна на мясо и молоко

О том, что по производству зерна Башкирия все-таки не может конкурировать с традиционно «зерновыми» регионами – Краснодарским и Ставропольским краем, Ростовской областью – заявил премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов в интервью «Интерфаксу». Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ-Башкортостан».