Фермеры Башкирии перейдут с зерна на мясо и молоко

О том, что по производству зерна Башкирия все-таки не может конкурировать с традиционно «зерновыми» регионами – Краснодарским и Ставропольским краем, Ростовской областью – заявил премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов в интервью «Интерфаксу». Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ-Башкортостан».
Оказывается, все дело в климате: у нас он не настолько хорош, чтобы продолжать наращивать производство зерновых. Вместо этого башкирским аграриям придется переориентироваться на другие виды сельхоз-бизнеса: мясо, молоко.
- Наш регион всегда считался аграрным, поэтому сельское хозяйство в экономике республики остается ключевым моментом, – приводит издание слова Рустэма Марданова.