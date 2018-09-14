mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Фермеры Башкирии перейдут с зерна на мясо и молоко

14 сентября 2018, 09:51
Оказывается, у нас климат не конкурентноспособный.

О том, что по производству зерна Башкирия все-таки не может конкурировать с традиционно «зерновыми» регионами – Краснодарским и Ставропольским краем, Ростовской областью – заявил премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов в интервью «Интерфаксу». Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Оказывается, все дело в климате: у нас он не настолько хорош, чтобы продолжать наращивать производство зерновых. Вместо этого башкирским аграриям придется переориентироваться на другие виды сельхоз-бизнеса: мясо, молоко.

- Наш регион всегда считался аграрным, поэтому сельское хозяйство в экономике республики остается ключевым моментом, – приводит издание слова Рустэма Марданова.

Материалы по теме
Аграрии ждут роста цен на перевозки зерна - СМИАграрии России могут потерять 84 млрд рублей из-за низких цен на молокоВ Башкирии появились аграрии, освоившие способ безрискового земледелия
#Новости#Башкирия#Сельское хозяйство#Аграрии#Марат Гареев#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48