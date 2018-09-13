Внедорожные традиции: Испытываем Subaru в необычных условиях

Традиции нужно сохранять, а традиции автодилеров нужно беречь, в Уфе их почти забыли. Автосалоны проводят спортивные турниры и выставляют автомобили в торговых центрах, а вот действительно интересный экшн не делает никто, кроме«Автотехсервиса».
Зимой мы испытывали кроссоверы Subaru на льду, а в минувшую субботу, накануне выборов, смогли испытать на экстремальном бездорожье. И выбор очевиден! Уже 5 лет уфимский дилер Subaru–«Автотехсервис» не боится продемонстрировать способности автомобилей на бездорожье, и не просто продемонстрировать, а дать всем желающим самим преодолеть трассу. Почему этого не делают другие дилеры - загадка.
По традиции осенний тест-драйв Subaru проходил на трассе для мотокросса в посёлке Баланово в Демском районе Уфы. Кто не знает, что такое трасса для мотокросса, поясним - полтора километра грунтовой дороги с множеством крутых подъемов и спусков, «стиральными досками» в виде частых мелких выбоин, и высокими буграми, на которых легко «поймать» диагональное вывешивание сразу двух колёс.
Для испытаний дилер предоставил весь модельный ряд Subaru, включая новинку этого года седан Legacy, но его, естественно, обкатывали по асфальту. Legacy, сделанный на базе великана (среди Subaru) Outback, имеет тот же набор функций и даже интерьер у него такой же, а вот вес меньше, и поэтому 2,5 литра и 175 лошадиных сил толкают полноприводный седан вперёд так, что водителя ощутимо вдавливает в кресло, и уже не хочется отпускать педаль газа.
Legacy- единственный седан Subaru, представленный в России, и производитель, видимо, стремился создать машину бизнес-класса, которая составит конкуренцию другим японцам, оккупировавшим российский рынок.
И у него это получилось, ну а главное преимущество - конечно же, полный привод, у прямых конкурентов его нет, а те, у кого есть, не могут похвастаться ценой и японским качеством, японцев среди них просто нет.
Вернёмся на бездорожье. Наверное, каждый из 150 человек, приехавших в Баланово, надеялся на дождь и раскисшую от воды трассу, но тут организаторы «недоработали», и дождь вызвать не смогли.
Но в солнечной и сухой погоде тоже есть свои плюсы, и главным образом они были на руку детям, которые вдоволь накатались на квадроциклах, научились собирать автомат, поучаствовалив викторинах и конкурсах, проводимых не только популярным радиодиджеем, но и инструктором ДОСААФ, чьи команды, поданные голосом войскового старшины, заставляли озираться всю мужскую аудиторию.
SubaruXV
Заезды по бездорожью мы решили начать с самого младшего брата городского кроссовера–SubaruXV. Предрекая аналогии с сюжетами русских народных сказок, скажем – младший брат SubaruXV вовсе не дурак. Во-первых, по оснащению вспомогательными системами он ничем не отличается от «старших» Foresterи Outback, а во-вторых, построен он на новой платформе SubaruGlobalPlatform (SGP), скоро на неё перенесут и остальные модели, так что XVсвоего рода гость из будущего.
Что касается поведения машины на пересечённой местности, то из испытуемой нами тройки на SubaruXV проходить трассу было проще, все дело в коротких свесах, и в отсутствии страха потерять бампер водитель вёл себя увереннее. Также в глаза бросается жёсткость кузова, которая на бездорожье очень нужна.
Тест от Mkset
Мы сравнивали три автомобиля, поэтому придумали общий тест. Суть его проста, у самой вершины 45-градусного подъёма останавливаем машину так, чтобы передние колёса не пересекли верхний край косогора, после этого пробуем завершить подъём.
Сложность в том, что благодаря рельефу колёса находились в разной плоскости, соответственно сцепление у них было разное, и электронной системе полного привода приходилось решать эту задачу, распределяя усилия. Водитель в преодолении препятствия принимал лишь минимальное участие – держал обороты двигателя на отметке в 2,5 тысячи, и наблюдал на центральном дисплее, как распределяются усилия. SubaruXV, поочерёдно побуксовав всеми колёсами, справился с этой задачей за 2 минуты.
Forester
Двуличный «Лесник» одинаково хорошо чувствует себя и на бездорожье, и в городе. С трассой для мотокросса он справился без проблем, но по ощущениям подвеска у него жёстче, чем у SubaruXV, поэтому нас немного потрясло. Главный плюс «форика» - в хорошем обзоре, водитель сидит высоко и глядит далеко, что позволяет лучше обдумать варианты преодоления очередного препятствия.
Мы обдумывали варианты не с целью упростить прохождение косогоров, а напротив - постоянно пытались усложнить себе задачу. Зато теперь мы с уверенностью можем сказать, что у автомобиля хороший ход подвески, на выбоины она реагирует адекватно и по кузову не бьёт.
В нашем тесте Forester показал себя лучше чем SubaruXV, он прошёл препятствие за 1,5 минуты, с чем это связано - непонятно, у машин одинаковые 150-сильные двигатели и одна система полного привода, возможно, свою роль сыграл вес автомобиля, у «лесника» он на сотню больше.
Outback
Загонять универсал бизнес-класса на бездорожье - решение спорное, но имеет право на жизнь хотя бы потому, что производитель описывает Outback не иначе как «универсал повышенной проходимости». На бродах, полях и в грязи мы его уже испытывали, но крутых подъёмов и спусков в нашем меню тогда не было, поэтому возможность вновь погонять флагмана на бездорожье нас обрадовала.
В сравнении с юркими и относительно небольшими Forester и SubaruXV, тяжеловес Outback на трассе в Баланово смотрелся необычно, каждый, кто садился за руль, постоянно ждал когда «корабль сядет на мель», ну или как минимум шаркнет кормой при съезде с очередного косогора.
Но этого не случилось, Outback,мягко раскачиваясь, катил по «стиральным доскам» и, не особо напрягаясь, взбирался на крутые холмы. Мягкость и уверенность, это, наверное, самое главное, что отличает Outbackот своих сородичей. Даже на бездорожье за рулём чувствуешь себя как в мягком офисном кресле, а на происходящее вокруг смотришь как на экран в кинозале.
Самое ёмкое описание автомобилю дал наш фотограф, обозвав машину «утюгом»,а ведь, действительно,подвеска японца проглотила все неровности трассы, лишь мягко качнув пассажиров.
Уверенности за рулём добавляют 175 лошадиных сил под капотом, поэтому крутые подъёмы автомобиль просто не замечает. Единственное, что пугает, это возможность вспахать бампером землю под очередным спуском, а если смотреть на это через появившиеся после обновления цветные камеры бокового или переднего обзора, то становится ещё страшнее, и, пожалуй, это единственный способ получить дозу адреналина на бездорожье.
Больший вес и мощность помогли последнему испытуемому занять первое место в нашем тесте, его результат всего 45 секунд.
Вместо вывода хочется сказать, что сейчас в линейке Subaru есть четыре совершенно разных автомобиля, и для себя мы охарактеризовали их так:
Legacy–солидный.
SubaruXV – молодёжный.
Forester –уверенный.
Outback – солидный и уверенный.