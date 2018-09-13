Внедорожные традиции: Испытываем Subaru в необычных условиях

Для испытаний дилер предоставил весь модельный ряд Subaru, включая новинку этого года седан Legacy, но его, естественно, обкатывали по асфальту. Legacy, сделанный на базе великана (среди Subaru) Outback, имеет тот же набор функций и даже интерьер у него такой же, а вот вес меньше, и поэтому 2,5 литра и 175 лошадиных сил толкают полноприводный седан вперёд так, что водителя ощутимо вдавливает в кресло, и уже не хочется отпускать педаль газа.