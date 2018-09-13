В каком регионе России реально можно больше заработать

Когда зарплата больше ста тысяч рублей
По данным Росстата, наибольшая средняя зарплата сейчас выплачивается жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, в июле она составила 100 617 рублей. Для России это рекорд, таких сумм раньше статистика не давала. На втором месте идёт Чукотский автономный округ - 98 291 рубль. Тройку лидеров закрывает Москва со средней зарплатой 82 729 рублей. За ней следует Магаданская область (82 тыс рублей).
В списке отстающих - Саратовская обл., Мордовия, Карачаево-Черкесская республика, Алтайский край и Чеченская республика со средними зарплатами в 26-28 тыс рублей.
Башкирия оказалась в середнячках со среднедушевым доходом в 27 091 рубль и средними доходами семьи в 81 273 рубля.
Однако эксперты считают, что номинальные начисленные заработные платы – не показатель благосостояния граждан.
- На этот показатель власти делают упор, практически отказавшись от огласки данных о среднедушевых доходах и реальных располагаемых доходах. Но в каких-то регионах уровень занятости выше, в каких-то ниже. Хотя бы этот факт уже сводит на нет ценность средних зарплат как индикатора благосостояния, – поясняет первый заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов.
Чтобы получить представление о том, в каких регионах действительно живётся лучше, и где больше шансов получить доход повыше для содержания семьи, достаточно просто посчитать среднестатистические доходы. "Новые Известия" просчитали уровень жизни в разных регионах для среднестатистической семьи из трех человек на основе предоставленных Росттатом данных о среднедушевом доходе. При этом выяснилась существенная разница с росстатовскими цифрами.
В пятёрке лидеров снова северная и дальневосточная нефтянка и Москва (НАО, ЯНАО, Москва, Чукотка, Сахалин). Но ведь далеко не все хотят и могут уехать на заработки в северные края: и климат суров, и специфичные навыки требуются для работы в нефтегазовых компаниях. Поэтому рассмотрим подробнее регионы, начиная с 6 места.
Самые обеспеченные семьи
Магаданская обл. (154,7 тыс. руб.), Московская область (135,6 тыс. руб), ХМАО (133,7 тыс. руб.), Хабаровский край (127,8 тыс. руб.), Якутия (127 тыс. руб.)
Самые бедные семьи
Республика Алтай (57,5 тыс.), Республика Калмыкия (52,4 тыс.), Карачаево-Черкесская Республика (51,9 тыс.), Республика Ингушетия (47,3 тыс.), Республика Тыва (45,7 тыс.).
Северно-нефтяной «олимп» регионов здесь разбавлен Московской областью, которая по средним зарплатам занимает только 13 место, и Хабаровским краем, который занимает лишь 17 место по средним зарплатам. При этом не стоит забывать, что Хабаровский край в первом полугодии 2018 года стал лидером по росту госдолга, увеличив задолженность на 5,53 млрд рублей. Большие долги – это всегда большие проблемы, которые могут вылиться в снижение доходов населения.
В аутсайдерах оказалась Тыва: там меньше всего шансов получать стабильный доход. При этом по уровню зарплат она занимает почётное 20 место из 85 возможных. Зарплаты там не самые плохие за счёт угольных шахт, вот только рабочих мест в горнодобывающей промышленности немного.
Республика Алтай - ещё один пример похожего падения - занимает 48 место по зарплатам и 81 - по среднедушевым доходам.
- Разница в занимаемых местах по зарплатам и доходам иллюстрирует бесперспективность выбора средних зарплат в качестве основного показателя, на который всем предлагается ориентироваться. Средние зарплаты легко «подкрутить» в лучшую сторону, изменив тарифную сетку у бюджетников, например. Отчёты будут лучше, а на доходах населения эти цифры могут и вовсе не сказаться, - обращает внимание Иван Антропов.
Реальные доходы населения могут отличаться от зарплат, как в меньшую, так и в большую сторону, независимо от того, считается этот регион богатым или бедным. Например, Алтайский край по семейным доходам занимает 70 место в нашем списке, хотя по зарплатам – один из худших регионов. Или же Свердловская область, которая находится на 28 месте по зарплатам и на 13 - по семейным доходам, Татарстан - 40 и 16 места и Краснодарский край - 42 и 17 места.
Такая разница в Краснодарском крае вполне может быть объяснима тем, что многие рабочие нанимаются на сезонную уборку урожая без оформления в штат. Так что в некоторых регионах люди имеют возможность кормить свои семьи и без красивых отчетов по зарплатам. Каждый случай индивидуален.
Лайфхак "Новых Известий": на что смотреть при выборе региона для работы
- Чтобы у людей были хорошие доходы, необходимо создание большого количества рабочих мест. Толку от высоких зарплат, доступных ограниченному количеству людей немного. В США, например, количество созданных рабочих мест – один из важнейших показателей, на который ориентируются инвесторы, и от которого зависит курс доллара. Хотелось бы и в нашей стране привлечь внимание именно к этому показателю, - говорит председатель Комитета МТПП по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк.
Итак, сколько же новых рабочих мест было создано в каждом российском регионе за прошедшие 12 месяцев? Это выяснить не сложно: тот же Росстат дает соответствующую информацию. Но не учитывать количество населения, проживающего в каждом регионе, нельзя. Поэтому "Новые Известия" посчитали рабочие места в регионах с поправкой на число жителей. Вот что получилось.
Нефтегазовые Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа снова оставим в стороне. Они абсолютные лидеры не только по зарплатам, но по созданию рабочих мест. Однако такие результаты достигнуты за счет разработки новых месторождений и малой численности населения.
В Магаданской области тоже дела обстоят неплохо: 7,44 мест на 1000 жителей, в Московской области, совершившей скачок на 7 место по доходам, было создано 2,72 места на 1000 жителей, в ХМАО 2,99 мест на 1000 жителей, в Хабаровском крае 1,98 место на 1000 жителей. И сравните с регионами-аутсайдерами по доходам: в бедной Калмыкии было создано лишь 1,05 рабочих мест на 1000 жителей, в Тыве - только 0,45 мест на 1000 жителей, в КЧР и того меньше – 0,44 места.
Зависимость между динамикой создания новых рабочих мест и благосостоянием населения налицо: чем их больше – тем выше доходы. Конкуренция среди работодателей за кадры стимулирует рост оплаты труда.
- Если в экономике не создаются новые рабочие места, то это верный путь к застою и снижению доходов населения. А основной источник новых рабочих мест – это малый и средний бизнес. Крупные предприятия слишком неповоротливые и стараются избавиться от неэффективности, доставшейся по наследству. Они стремятся проводить сокращения. Поэтому вытаскивать доходы населения на должный уровень придётся малому и среднему бизнесу, которые нуждается в поддержке, - отмечает Анна Вовк.
Так что если выбираете место, куда лучше переехать, в первую очередь необходимо обращать внимание на уровень реальных доходов в регионе (как их подсчитать – мы показали), программы поддержки предпринимательства (чем они обширнее, тем больше новых рабочих мест будет создаваться в перспективе), на присутствие в регионе предприятий-гигантов, формирующих экономику. А то может получиться как в Тыве: или вам повезло устроиться в угольную компанию, или остались ни с чем. Более того, тяжёлые условия проживания ведут к ранней смерти: криминал и алкоголь (зачастую контрафактный) всегда являются спутниками нищеты.