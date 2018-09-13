В каком регионе России реально можно больше заработать

Так что если выбираете место, куда лучше переехать, в первую очередь необходимо обращать внимание на уровень реальных доходов в регионе (как их подсчитать – мы показали), программы поддержки предпринимательства (чем они обширнее, тем больше новых рабочих мест будет создаваться в перспективе), на присутствие в регионе предприятий-гигантов, формирующих экономику. А то может получиться как в Тыве: или вам повезло устроиться в угольную компанию, или остались ни с чем. Более того, тяжёлые условия проживания ведут к ранней смерти: криминал и алкоголь (зачастую контрафактный) всегда являются спутниками нищеты.