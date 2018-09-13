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Уфимец показал, как каждый день ездит по встречке со скоростью 100 км/час

13 сентября 2018, 09:41
Очевидцы предполагают, что ему просто так удобно.

Уже далеко не впервые уфимские автомобилисты наблюдают прямо-таки безумно-отчаянную картину: автомобиль под управлением некоего мужчины с немалой скоростью более 100 километров в час передвигается по встречной полосе. И делает он это с таким невозмутимым видом, ну, будто он действительно где-нибудь в Британии, как в том известном анекдоте.

- Это Кушнаренковский район, между Ахметово и Медведерово. Он так каждый день ездит. На развязке ему неудобно, понимаешь, крюк большой делать приходится. Поэтому ездит напрямую. Каждый день, – говорит уфимец Ильгиз Юсупов, автор этого видео.

#Автомобиль#ДТП#ПДД#Марат Гареев#Видео
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