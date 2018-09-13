Уфимец показал, как каждый день ездит по встречке со скоростью 100 км/час

Уже далеко не впервые уфимские автомобилисты наблюдают прямо-таки безумно-отчаянную картину: автомобиль под управлением некоего мужчины с немалой скоростью более 100 километров в час передвигается по встречной полосе. И делает он это с таким невозмутимым видом, ну, будто он действительно где-нибудь в Британии, как в том известном анекдоте.