Уфимец показал, как каждый день ездит по встречке со скоростью 100 км/час

Уже далеко не впервые уфимские автомобилисты наблюдают прямо-таки безумно-отчаянную картину: автомобиль под управлением некоего мужчины с немалой скоростью более 100 километров в час передвигается по встречной полосе. И делает он это с таким невозмутимым видом, ну, будто он действительно где-нибудь в Британии, как в том известном анекдоте.
- Это Кушнаренковский район, между Ахметово и Медведерово. Он так каждый день ездит. На развязке ему неудобно, понимаешь, крюк большой делать приходится. Поэтому ездит напрямую. Каждый день, – говорит уфимец Ильгиз Юсупов, автор этого видео.