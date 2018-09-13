Новый способ финансирования спорта: государственно-частное партнерство

На проходившем в эти дни во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ) обсуждали, помимо всего прочего, вопросы финансирования российского спорта, что является достаточно серьезной темой, по мнению участников дискуссии. В обсуждении темы приняли участие, в том числе, вице-премьер российского правительства Ольга Голодец, министр спорта России Павел Колобков, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Об этом рассказывает «Советский спорт».
Участники обсуждения говорили, в частности, о том, что переход от государственного к смешанному, государственно-частному партнерству (ГЧП) в области финансирования спорта в целом – это и новый вызов, и новые перспективы развития российского спорта. В этой области есть много моментов, которые необходимо изучить прежде чем ждать, что в спорт придут частные инвесторы: это правовая база ГЧП в спорте, требования банковского сектора, который будет привлекаться в качестве источника финансовых ресурсов и другие.
- ГЧП – эффективный инструмент. Международный опыт показывает: можно экономить до 15%-20% государственных расходов. Вне6дрение этого механизма, ГЧП, позволит выполнить поставленную президентов задачу: к 2024 году вовлечь в спорт 55% граждан России. Сейчас уже 40 регионов готовят или реализуют проекты ГЧП в спорте, при этом в отрасль планируется привлечь частных инвестиций в объеме 10 миллиардов рублей, – заявил министр спорта России Павел Колобков.