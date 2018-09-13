Новый способ финансирования спорта: государственно-частное партнерство

Участники обсуждения говорили, в частности, о том, что переход от государственного к смешанному, государственно-частному партнерству (ГЧП) в области финансирования спорта в целом – это и новый вызов, и новые перспективы развития российского спорта. В этой области есть много моментов, которые необходимо изучить прежде чем ждать, что в спорт придут частные инвесторы: это правовая база ГЧП в спорте, требования банковского сектора, который будет привлекаться в качестве источника финансовых ресурсов и другие.