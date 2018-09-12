Выборы в парламент Башкирии одобрены и признаны состоявшимися и действительными

Сегодня, 12 сентября, в Уфе прошло 65-е заседание Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. На заседании присутствовали представители региональных отделений политических партий, работники Аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, журналисты.
Как сообщается на официальном сайте ЦИК РБ, члены комиссии заслушали информацию о поступивших жалобах (заявлениях), связанных с проведением голосования и подсчетом голосов на проходивших в воскресенье, 9 сентября, выборах депутатов Госсобрания-Курултая РБ шестого созыва. В итоге Центризбирком РБ постановил признать выборы состоявшимися и действительными.
- В Госсобрание-Курултай Республики Башкортостан шестого созыва избрано 110 депутатов: 55 – по единому республиканскому округу, 55 – по одномандатным избирательным округами, - подытожил работу комиссии председатель ЦИК РБ Хайдар Валеев.
Напомним, явка на выборах Башкирии 9 сентября составила 49,08 % (52,84 % - было в 2013 году на выборах в Госсобрание РБ). Традиционно больше всех голосов дало село: средний процент явки на селе - 61,91%. Средняя явка по городам - чуть более 40%. Традиционно самый в этом смысле ленивый город - Уфа с явкой 29,44 %.