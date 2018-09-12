Выборы в парламент Башкирии одобрены и признаны состоявшимися и действительными

Напомним, явка на выборах Башкирии 9 сентября составила 49,08 % (52,84 % - было в 2013 году на выборах в Госсобрание РБ). Традиционно больше всех голосов дало село: средний процент явки на селе - 61,91%. Средняя явка по городам - чуть более 40%. Традиционно самый в этом смысле ленивый город - Уфа с явкой 29,44 %.