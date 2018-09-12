Владимир Путин вручил кубок юношеской сборной России по дзюдо

Турнир прошел сегодня, 12 сентября, в рамках спортивной программы четвертого Восточного экономического форума, передает «Советский спорт».
В финале российская команда одержала сложную победу над сильными соперниками - родоначальниками дзюдо японцами. Получилось так, что после проведения всех 16 встреч счёт на табло был равным 8:8.
Тогда по правилам бросили жребий, чтобы определить, какой категории необходимо встретиться в турнире еще раз. Выбор пал на тяжелый вес. Иосиф Симин, который до этого проиграл свой поединок, на этот раз заставил капитулировать японца Соме, и российская сборная завоевала золото турнира.
Кубок чемпионам вручил президент России Владимир Путин.