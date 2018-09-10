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Posted 10 сентября 2018, 12:09

Published 10 сентября 2018, 12:09

Modified 17 октября 2022, 19:24

Updated 17 октября 2022, 19:24

В Башкирии работодатель пожалел для молодой мамы 120 тысяч декретных рублей

10 сентября 2018, 12:09
Пособие жительница получила только после прокурорского вмешательства.

Продавцу ООО «Хотей+» в Туймазинском районе, которая ушла в декрет в феврале текущего года, не выплатили соответствующее пособие, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По итогам прокурорской проверки против руководителя организации было возбуждено административное дело по статье «Нарушение законодательства о труде».

Прокуроры внесли представление в адрес директора организации о незамедлительном устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Материалы проверки направлены в Гострудинспекцию республики. После прокурорского вмешательства мама вскоре получила полагающиеся 120 тысяч рублей пособия.

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