В Башкирии работодатель пожалел для молодой мамы 120 тысяч декретных рублей

Posted 10 сентября 2018, 12:09
Published 10 сентября 2018, 12:09
Modified 17 октября 2022, 19:24
Updated 17 октября 2022, 19:24
Продавцу ООО «Хотей+» в Туймазинском районе, которая ушла в декрет в феврале текущего года, не выплатили соответствующее пособие, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По итогам прокурорской проверки против руководителя организации было возбуждено административное дело по статье «Нарушение законодательства о труде».
Прокуроры внесли представление в адрес директора организации о незамедлительном устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.
Материалы проверки направлены в Гострудинспекцию республики. После прокурорского вмешательства мама вскоре получила полагающиеся 120 тысяч рублей пособия.