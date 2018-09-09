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Posted 9 сентября 2018, 08:39

Published 9 сентября 2018, 08:39

Modified 17 октября 2022, 19:22

Updated 17 октября 2022, 19:22

В ЦИК Башкирии рассказали об избирателях: Сколько голосуют впервые

9 сентября 2018, 08:39
А также сколько избирателей в Башкирии старше 80 и 100 лет.

Секретарь ЦИК Башкирии Марина Долматова на брифинге в 12.30 сообщила журналистам несколько интересных цифр про избирателей Башкирии.

Так, впервые сегодня примут участие в выборах 19 618 молодых избирателей, которым к этому дню исполнилось 18 лет.

В этих выборах могут принять участие 585 633 избирателя в возрасте 30 лет, 137 035 человек старше 80 лет. Есть в Башкирии и избиратели, которым перевалило за 100 - таких насчитывается 155 человек.

Напомним, 9 сентября в России - Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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