По итогам 2 % протоколов на выборах в Башкирии побеждает "Единая Россия"

Posted 9 сентября 2018, 17:59
Published 9 сентября 2018, 17:59
Modified 17 октября 2022, 19:23
Updated 17 октября 2022, 19:23
По итогам 2,04% обработанных протоколов по единому округу и 1,98 % по одномандатным округам в парламентских выборах в Башкирии побеждает партия "Единая Россия".
Информационный центр передает такие данные (по итогам обработки почти 2% голосов): "Единая Россия" набирает по единому округу - 53,44%, на втором месте - КПРФ (20,49%), на третьем - ЛДПР (10,31%), на четвертом - "Справедливая Россия" (6,95%), на пятом - "Патриоты России" (5,85%), на шестом - "Зеленые" (1,79%).
Также по этим предварительным данным, представители "Единой России" победили в 21 одномандатном округе, КПРФ - в двух округах, "Справедливая Россия" - в одном округе.
Если бы эти итоги отражали полностью итоги выборов, то "Единая Россия" получила бы 52 депутатских мандата из 110, КПРФ - 13, ЛДПР - 6, "Справедливая Россия" - 5, "Патриоты России" - 3.
Только что в общественном центре ОП РБ сообщили результаты экзитпола, они достаточно близки к этим предварительным итогам голосования.
9 сентября в России - Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. В Башкирии прошли выборы в республиканский парламент.