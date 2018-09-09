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На семи участках в Башкирии голосуют подследственные

9 сентября 2018, 09:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Лиц, отказавшихся от голосования, нет.

Сегодня, 9 сентября, участие в выборах в Госсобррание-Курултай республики принимают подследственные, а также ряд имеющих право голоса осужденных.

-У нас организованы выборы для подследственных, а также осужденных в колонии-поселении в Стерлитамаке. В наших учреждениях работают семь участков. Всего в списках - 1418 человек. Лиц, отказавшихся от своего права, нет, - рассказал представитель МВД по РБ Антон Овчинников.

В изоляторах и спецприемниках МВД также идет голосование. Те, кто заняты на исправительных работах, голосуют как и все прочие жители республики - по прописке.

9 сентября в России - Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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