На семи участках в Башкирии голосуют подследственные

-У нас организованы выборы для подследственных, а также осужденных в колонии-поселении в Стерлитамаке. В наших учреждениях работают семь участков. Всего в списках - 1418 человек. Лиц, отказавшихся от своего права, нет, - рассказал представитель МВД по РБ Антон Овчинников.