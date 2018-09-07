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Posted 7 сентября 2018, 10:35

Published 7 сентября 2018, 10:35

Modified 17 октября 2022, 19:21

Updated 17 октября 2022, 19:21

Зимин выступил с идеей компенсировать содержание скота всем селам Хакасии

7 сентября 2018, 10:35
Глава Республики Хакасия Виктор Зимин предложил выплачивать денежные компенсации за содержание скота не только проживающим в малых и отдаленных селах региона.

Как написала «Хакасия-Информ», республиканская программа по сохранению и развитию малых и отдаленных сел с 2013 года выполняется в Хакасии по инициативе Виктора Зимина. Программа включает множество мер по развитию деревень, численность населения которых не превышает 100-200 человек.

В том числе, жители таких деревень получают денежную помощь за выращивание скота. Начиная со второй половины этого года в республике выплачивается за шесть месяцев на одну корову 3432 рубля, на конематку - 936 рублей и на овцематку - 312 рублей.

Как отметил Зимин, в настоящее время рост доходов республики позволяет осуществлять подобные денежные выплаты и в других сельских территориях Хака

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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