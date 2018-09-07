Зимин выступил с идеей компенсировать содержание скота всем селам Хакасии

Posted 7 сентября 2018, 10:35
Published 7 сентября 2018, 10:35
Modified 17 октября 2022, 19:21
Updated 17 октября 2022, 19:21
Как написала «Хакасия-Информ», республиканская программа по сохранению и развитию малых и отдаленных сел с 2013 года выполняется в Хакасии по инициативе Виктора Зимина. Программа включает множество мер по развитию деревень, численность населения которых не превышает 100-200 человек.
В том числе, жители таких деревень получают денежную помощь за выращивание скота. Начиная со второй половины этого года в республике выплачивается за шесть месяцев на одну корову 3432 рубля, на конематку - 936 рублей и на овцематку - 312 рублей.
Как отметил Зимин, в настоящее время рост доходов республики позволяет осуществлять подобные денежные выплаты и в других сельских территориях Хака