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Жителей Башкирии пригласили на экологическую акцию «Сделаем!»

6 сентября 2018, 09:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Всемирный день чистоты пройдет 15 сентября.

В Башкирии пройдет Всемирный день чистоты «Сделаем!». 15 сентября общественники, волонтеры и сотрудники минэкологии Башкирии планируют вывести на улицы для наведения чистоты порядка 200 тысяч человек. При этом речь идет об уборке в каждом населенном пункте республики.

- «Сделаем» - это гражданская волонтерская акция, у которой нет директора или единого организатора. Это как акция «Час Земли» или праздник 8 Марта — есть общая идея, а реализуют ее на местах по-разному, участвуют все желающие, - рассказали организаторы проекта. - Присоединиться могут как отдельные активные жители, так и общественные объединения, НКО, волонтерские движения.

Важно отметить, что 15 сентября помимо уборки будет организован сбор вторсырья. Вырученные средства будут направлены на благотворительность. Узнать об акции больше можно на сайте.

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