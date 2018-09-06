Жителей Башкирии пригласили на экологическую акцию «Сделаем!»

В Башкирии пройдет Всемирный день чистоты «Сделаем!». 15 сентября общественники, волонтеры и сотрудники минэкологии Башкирии планируют вывести на улицы для наведения чистоты порядка 200 тысяч человек. При этом речь идет об уборке в каждом населенном пункте республики.
- «Сделаем» - это гражданская волонтерская акция, у которой нет директора или единого организатора. Это как акция «Час Земли» или праздник 8 Марта — есть общая идея, а реализуют ее на местах по-разному, участвуют все желающие, - рассказали организаторы проекта. - Присоединиться могут как отдельные активные жители, так и общественные объединения, НКО, волонтерские движения.
Важно отметить, что 15 сентября помимо уборки будет организован сбор вторсырья. Вырученные средства будут направлены на благотворительность. Узнать об акции больше можно на сайте.