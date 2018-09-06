Жителей Башкирии пригласили на экологическую акцию «Сделаем!»

- «Сделаем» - это гражданская волонтерская акция, у которой нет директора или единого организатора. Это как акция «Час Земли» или праздник 8 Марта — есть общая идея, а реализуют ее на местах по-разному, участвуют все желающие, - рассказали организаторы проекта. - Присоединиться могут как отдельные активные жители, так и общественные объединения, НКО, волонтерские движения.