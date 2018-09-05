Роснефть предложит мотивирующие инструменты для трудоустройства пожилых людей

Posted 5 сентября 2018, 11:46
Published 5 сентября 2018, 11:46
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в интервью ТАСС рассказал о кадровой политике компании, о важности и значимости сотрудников старшего возраста и социальной защите работников.
- Принципы, заложенные в пенсионной реформе, "Роснефть" уже давно применяет в своей деятельности. Мы сохраняем "костяк" ветеранов, которые делятся своим бесценным опытом с молодыми сотрудниками. Многие из них курируют наиболее сложные и ответственные участки, работа на которых требует серьезнейшей подготовки и самой высокой квалификации. Это и сложные виды бурения, и работа на установках по переработке нефти, и геологоразведка, — одним словом, все направления нашего бизнеса, - рассказал глава Компании.
По его словам, "Роснефть" придерживается принципа нулевой толерантности в отношении трудовой дискриминации работников предпенсионного и пенсионного возраста. Компания поддерживает инициативы президента России Владимира Путина по ужесточению ответственности для работодателей, незаконно увольняющих сотрудников этой возрастной категории, вплоть до уголовной.
- Хорошо, когда положительный опыт подкреплен соответствующими административными решениями. Однако это, конечно, не панацея, - отметил Игорь Сечин. - Поэтому мы приветствуем поручение президента по разработке экономических стимулов, мотивирующих бизнес к принятию на работу граждан предпенсионного возраста. "Роснефть" готова активно участвовать в разработке таких мотивирующих инструментов и представить правительству свои предложения.
По его мнению, многие работы по реализуемым «Роснефтью» проектам, связанным с ростом добычи и производства нефтепродуктов, могут выполняться только людьми старшего поколения просто в силу наличия колоссального профессионального опыта и практических знаний.
- Подчеркну, что это сотрудники всех категорий: от рядовых рабочих до управленцев высшего звена. Это люди с уникальными компетенциями, значение которых для развития компании и отрасли в целом сложно переоценить, - заявил Игорь Сечин. - Они прошли прекрасную школу, имеют навыки работы в кризисных ситуациях. Компания, безусловно, заинтересована в том, чтобы такие профессионалы оставались на своих местах и передавали свой опыт и практические знания следующему поколению, приобщали его к традициям наших предприятий.
На сегодняшний день в компании работает более 320 тыс. человек, все они, в том числе и сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста, надежно защищены действующими корпоративными программами.
- Невозможно представить себе ситуацию, при которой человека увольняют из "Роснефти" просто в силу преклонного возраста, - подчеркнул Игорь Сечин. - Кстати, у нас традиционно сильная профсоюзная организация, с которой тесно взаимодействуют кадровые службы компании. В "Роснефти" реализуется целый ряд программ, нацеленных на социальную защиту сотрудников
Для справки
По итогам 2017 года пенсионные взносы "Роснефти" на негосударственное пенсионное обеспечение составили порядка 6,9 млрд рублей, с начала года выплаты неработающим пенсионерам превысили 1,3 млрд рублей. На сегодняшний день в программе негосударственного пенсионного обеспечения принимает участие более 75 тыс. человек. Ежегодно на реализацию данной программы "Роснефть" тратит более 7,5 млрд рублей.