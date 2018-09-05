Роснефть предложит мотивирующие инструменты для трудоустройства пожилых людей

- Подчеркну, что это сотрудники всех категорий: от рядовых рабочих до управленцев высшего звена. Это люди с уникальными компетенциями, значение которых для развития компании и отрасли в целом сложно переоценить, - заявил Игорь Сечин. - Они прошли прекрасную школу, имеют навыки работы в кризисных ситуациях. Компания, безусловно, заинтересована в том, чтобы такие профессионалы оставались на своих местах и передавали свой опыт и практические знания следующему поколению, приобщали его к традициям наших предприятий.