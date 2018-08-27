Жительница Башкирии получит второе высшее ради редкой профессии – маркшейдер

О том, что есть такая профессия с экзотическим по-немецки островато-непривычным для слуха названием маркшейдер* (горный инженер) 29-летняя Гульназ Асадова не знала до того, как пришла на завод, на рассолопромысел АО «БСК». Тем более, профессия у девушки на тот момент была другая – технолог химического производства, специалист по неорганической химии. И трудовая деятельность ее началась в должности лаборанта химического анализа 4 разряда совсем на другом заводе.
Мама девушки Роза Байгильдина работает на рассолопромысле уже больше 20 лет, с 1998 года, контролирует давление, расход воды на скважинах и удельный вес рассола. Работа очень ответственная: на попечении целых 15 скважин, и Розе она нравится. Нравится коллектив, стабильность. Вот она и позвала дочь работать вместе, на одном заводе. Сказано-сделано, и в 2012 году Гульназ устроилась на работу на рассолопромысел контролером по качеству готовой продукции.
Следила, чтобы продукция, отгружаемая покупателям, соответствовала нормам. Например, дорожникам – рассол, используется для борьбы с гололедом на дорогах в зимние периоды. Также вела учет движения готовой продукции.
В 2015 году Гульназ узнала, что на промысле есть вакансия маркшейдера и попросила перевести ее на эту должность. Какие-то иные варианты развития трудовой карьеры она не рассматривала, хотела попробовать именно этот вид деятельности. Тем более, что вакансия была: на предприятии работал один маркшейдер, ему тогда уже под 80 лет было. Он очень давно работал.
- Это как раз лето было, самый сезон работ, я попросила начальника цеха перевести меня и заверила: я смогу работать. А Лев Андреевич согласился взять меня к себе на работу, – говорит Гульназ.
Лев Андреевич Курятников до прихода Гульназ Асадовой - единственный маркшейдер на рассолопромысле. Он поверил в девушку, взял к себе, начал обучать ее всем премудростям профессии еще до поступления в том же году в Уральский государственный горный университет в Екатеринбурге на маркшейдера.
Дальше у девушки была первая сессия, потом еще год работы, потом декрет. Кстати, работодатель АО «БСК» взял на себя оплату обучения Гульназ: на предприятии понимают, что кадр этот нужный, а вложения в его обучение – это правильная инвестиция, которая вернется сторицей.
Вообще это уже второе высшее и третье профессиональное образование Гульназ. Сначала она обучилась в химико-технологическом техникуме в Стерлитамаке, полный курс 4 года. Потом поступила в Уфимскую государственную академию экономики и сервиса, стала дипломированным экологом.
- Лев Андреевич большой профессионал своего дела, он очень многое отдал этому делу, - говорит девушка. - Я очень благодарна ему за то, что он в меня поверил, взял к себе под профессиональное крыло и начал обучать.
Начав работу и обучение по специальности маркшейдер, девушка просмотрела много форумов в интернете, запоем читала журналы, которые на работе выписывают, специальные журналы по этой тематике маркшейдерского дела, горного дела.
- Во ВКонтакте много групп, созданных будущими инженерами-горняками из Екатеринбургского университета, в котором я учусь. Вот, отовсюду и узнавала про профессию, - отметила Гульназ.
Так как у Гульназ это второе высшее образование, то оно, во-первых, по ускоренной программе, так как по многим предметам у нее экзамены и зачеты уже сданы в других учебных заведениях, а во-вторых, оно индивидуальное: у студентки Асадовой нет одногруппников. Она приезжает на сессию одна и одна ее сдает. Говорит, не скучно: в таком серьезном обучении скучать не приходится, на зубрежку-то времени не хватает.
Кстати, о группах. Есть или была такая музыкальная группа, организованная в далеком 1992 году питерскими студентами-маркшейдерами, называется «Маркшейдер Кунст». Кунст – это искусство по-немецки. То есть, получается в переводе что-то вроде искусства горной инженерии.
Википедия говорит, что коллектив сначала исполнял музыку жанра рокабилли (синтез рок-н-рола и кантри), позднее в музыке появились элементы блюза и ямайские мотивы. Группа выпустила 10 альбомов, последний в 2016 года и 4 сингла.
- Нет, об этой группе и их творчестве я не слышала, но теперь вот стало любопытно, – говорит Гульназ.
О работе
- Летом мы проводим съемку поверхности земли, из недр которой добывается Яр-Бишкадакская каменная соль. Также ежегодно мы производим подсчеты запасов сырья, рассчитываем объемы добычи, потерь, делаем другие все необходимые расчеты. Все данные собираются вместе и отправляются в Уфу в Ростехнадзор, где составляется план горных работ по нашему направлению. Работа маркшейдеров и геологов – это совместная работа, – рассказывает Гульназ о том, в чем заключается её работа.
Яр-Бишкадакское месторождение каменной соли считается одним из самых крупных в мире. Обнаружено оно было в 30-х годах прошлого столетия, когда в районе искали нефть, а в итоге нашли оба вида полезных ископаемых. Залежей здесь хватит по грубым подсчетам, по словам специалистов, еще на несколько десятков лет, не меньше. На другом берегу реки Белая также земля богата солеными залежами, но эти богатства пока даже не планируют разрабатывать, просто известно, что они есть и их много.
Когда в 30-е годы советское правительство и промышленники выбирали место под содовое производство, Ишимбайский район оказался идеальным: для производства соды здесь есть залежи чистого известняка, позволяющего производить качественную кальцинированную соду. Здесь же залежи соли, которая является вторым важнейшим компонентом в содовом производстве. Здесь же река Белая, вода которой используются для того, чтобы из глубины более километра растворить каменную соль и вывести ее на поверхность. Все эти факторы - удобные геологически и географически, легли в основу развития всей мощи республиканской химической промышленности.
Каменная соль – привычный нам натрий хлор (NaCl), обычная кухонная соль, формула, известная по школьному курсу химии. Только с примесями: вот на фотографии керн (образец горных пород - прим.) красноватого цвета – это примеси магния, серые образцы – известняковые примеси. Белый кусочек – чистая соль. Ну, она хоть и чистая, но не настолько, чтобы использовать в пищевой промышленности.
В принципе, мощности предприятия позволяют очистить соль до такой степени, что можно будет ее класть в солонку и подавать на стол. Но в этом нет экономической целесообразности для предприятия. Очищенная соль, добываемая на Яр-Бишкадакском рассолопромысле, белый образец, используется, в частности, в сельском хозяйстве, ее добавляют в комбикорма, используют для приготовления силоса.
Рассол с примесями – натрия, кальция, магния – перекачивается по трубопроводам уже на «Соду».
Средняя глубина скважин - около 900 метров, максимальная глубина - 1300 метров. Соль, добываемая в Ишимбайском районе на рассолопромысле АО «БСК», используется в производстве целого ряда товаров, например, в изготовлении бытовой химии, мыла, стекла, пластмасс, искусственных материалов.
Прибор с почти ювелирным названием нивелир в этом оранжевом чемоданчике – основное орудие работы Гульназ. Стоит, между прочим, более миллиона рублей.
В данном случае работа заключается в следующем. Из недр земли забирается ее содержимое, раствор соли. Задача геологов и маркшейдера следить за тем, чтобы размыв пласта каменной соли не превышал приемлемые нормы. Добыча рассола в Ишимбайском районе происходит таким образом, чтобы полностью исключить проседание земли в критических масштабах.
Строжайшие контрольные замеры проводятся ежегодно. Контрольные точки установлены на расстоянии каждые 50 метров. Наблюдение ведется с 1950-х годов – уже порядка 70 лет! Вот Гульназ с помощью нивелира и телескопических реек в умелых руках помощниц проводит измерения на контрольных точках.
О перспективах
Гульназ сейчас в декретном отпуске, у нее подрастает сын Рафаэль, ему год и месяц. Через полтора месяца молодая мама планирует выйти на работу, а за сыном, скорее всего, будет присматривать бабушка.
- Мы так с мамой договорились: я выхожу на работу, а она на пенсию, будет за Рафаэльчиком присматривать, - делится девушка.
Пока Гульназ была в декретном, ее профессиональный учитель Лев Андреевич ушел на пенсию, но девушка надеется, точнее, знает, что как только она снова выйдет на работу, ее учитель придет и посмотрит, как работает ученица, каких успехов добилась, насколько уверенно трудится и при необходимости обязательно даст нужный совет и поделится ценными навыками.
Хотя не факт, что придет – может быть, некуда будет идти. Если известная всем ситуация с «Содой» не закончится благоприятно для предприятия и её работников, то необходимость в столь редком специалисте отпадет: Гульназ потеряет работу и маркшейдером уже вряд ли куда устроится. Можно, конечно, переучиться, получить третье, четвертое, потом пятое высшее образование. Но ведь это не дело. Если сама без работы, мама на пенсии и маленький ребенок на руках…
- Нет, я не хочу думать об этом. Я хочу думать о том, что все будет хорошо, что через полтора месяца я выйду из декрета и еще много-много лет проработаю на моей любимой работе, – улыбается Гульназ.
* Маркшейдер – с немецкого горный инженер, специалист по пространственно-геометрическим измерениям в недрах земли и на соответствующих участках поверхности. Результаты измерений потом отображаются на планах, картах при горных работах. Этимология: «Mark» – «Отметка», граница; «Sheider» – «Отделитель».