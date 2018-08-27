Жительница Башкирии получит второе высшее ради редкой профессии – маркшейдер

Яр-Бишкадакское месторождение каменной соли считается одним из самых крупных в мире. Обнаружено оно было в 30-х годах прошлого столетия, когда в районе искали нефть, а в итоге нашли оба вида полезных ископаемых. Залежей здесь хватит по грубым подсчетам, по словам специалистов, еще на несколько десятков лет, не меньше. На другом берегу реки Белая также земля богата солеными залежами, но эти богатства пока даже не планируют разрабатывать, просто известно, что они есть и их много.