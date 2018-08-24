Жительница Башкирии пожаловалась на пытки её мужа в колонии

В августе 2018 года его жена Оксана Хаттарова рассказала «Медузе», что раз в четыре месяца приезжала к мужу на свидание и каждый раз он жаловался ей на избиения сотрудниками колонии. ИК-37 - колония, которой пугают заключенных из-за нечеловеческого обращения с ними. Многих там насилуют, а представляться заставляют именами животных, сообщает издание.