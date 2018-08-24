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Posted 24 августа 2018, 07:46

Published 24 августа 2018, 07:46

Modified 17 октября 2022, 19:52

Updated 17 октября 2022, 19:52

В Уфе открылся 13-й Всероссийский слет любительской авиации

24 августа 2018, 07:46
Уфимцев приглашают на праздник на аэродроме «Первушино» с 24 по 25 августа.

На аэродроме «Первушино» сейчас проходит «XIII Всероссийский слёт любителей авиации – 2018», сообщили в пресс-службе администрации города.

На слете будет презентация для пилотов, выставка летательных аппаратов, оборудования и комплектующих, и семинары для заинтересованных лиц по актуальным вопросам авиационной отрасли.

Слет пройдет на двух площадках. Концерт «Их восемь, нас двое» состоится 24 августа на аэродроме «Первушино».

Вход на праздник свободный. Официально слет открылся сегодня, 24 августа, в 12:00.

Завтра, 25 августа, программа начнется также в полдень.

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