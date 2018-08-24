Лечусь грамотно: 10 вопросов о самолечении

Постарайтесь есть только натуральную пищу, проходить 15000 шагов в день, не нервничать, дышать только лесным воздухом и так далее. Эта рекомендация отражает главный философский принцип — дуализм. Всё очень просто, но выполнить невозможно. Именно поэтому в современном мире мы всё чаще встречаем понятие «умное здоровье». Оно означает то, что если мы хотим быть здоровыми, мы должны думать о том, как быть здоровыми! Эта преамбула уже сама по себе даёт ответ на вопрос.