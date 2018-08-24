Лечусь грамотно: 10 вопросов о самолечении

Прежде чем заняться самолечением, пациенту необходимо правильно оценить собственное состояние, а именно – определить признаки заболевания и, исходя из этого, принять решение о возможном самолечении и выборе препарата. При лечении важно знать причину недомогания, чтобы в дальнейшем его нейтрализовать с помощью терапии. В случае возникновения незнакомых признаков лучше сразу обращаться к специалистам. Самолечение допустимо лишь в том случае, когда пациент сталкивается с симптомами не впервые, и может распознать их самостоятельно (например, простудные заболевания). Также справиться с недугом самостоятельно можно при отсутствии тяжёлых хронических заболеваний, при обострении которых, конечно, необходимо незамедлительно обращаться к специалистам.
Опасных симптомов, угрожающих нашему состоянию, очень много. К примеру, резкая боль в животе, примесь крови в кале и рвота всегда сигнализируют о патологии желудочно-кишечного тракта и внутреннем кровотечении. Такие проявления требуют немедленного обращения к специалисту с целью проведения сложных диагностических манипуляций.
Длительная рецидивирующая головная боль, сопровождающаяся рвотой, повышенное артериальное давление (выше 140/90), учащенное сердцебиение, частая забывчивость, нарушение походки, обмороки и эпизоды потери сознания свидетельствуют о поражении сердечно-сосудистой или нервной системы. В этом случае только специалист сможет провести дифференциальную диагностику и установить причину заболевания.
Такие симптомы, как отёки, боли в животе, задержка мочи, кровь в моче могут быть следствием патологии мочевыводящих путей. Дополнительное обследование поможет определить, в чем причина данных проявлений.
Быстрое снижение веса без изменения рациона питания и уровня физической активности, выраженная слабость и утомляемость свидетельствуют о многих тяжелых заболеваниях и требуют дальнейшего обследования у врача.
Пациент законодательно имеет право выбора: обращаться к врачу или нет. Однако стоит помнить, что лечение будет эффективным только тогда, когда диагноз поставлен своевременно и правильно. Нередко требуется большое количество сложных диагностических манипуляций и консультаций нескольких специалистов для установления причины недуга. Пациент без профессиональной подготовки и наличия специальных методик не сможет самостоятельно поставить диагноз.
Эффективность лечения зависит и от выполнения рекомендаций врача, стабильности приема лекарств, соблюдения режима и курса применения препаратов. С этой точки зрения самолечение является неотъемлемой частью любого лечебного процесса. Если пациент нарушает предписания врача или выходит за рамки ответственного самолечения, то возникает риск побочных эффектов, появления новых симптомов, осложнений, прогрессирования болезни и развития хронических заболеваний.
При неправильном самолечении возникает риск побочных эффектов, появления новых симптомов и осложнений и развития хронических заболеваний.
Основная ошибка при самолечении – неправильный диагноз и, как следствие, неверный выбор лекарств. Пациенты часто пытаются избавиться от симптомов, игнорируя причину их появления. Однако, в данном случае, заболевание прогрессирует, что впоследствии может привести к развитию осложнений и трансформации недуга в хроническую стадию.
Еще одна распространенная ошибка заключается в том, что на приеме у врача пациент может скрыть важную информацию, например, о курении или употреблении алкоголя. Это может привести к нерациональному назначению препарата.
Также важно в ходе терапии учитывать рекомендации о времени приема лекарств, их совместимости с другими препаратами и продуктами. Это в совокупности определяет эффективность лечения, однако при неправильном подходе представляет опасность для здоровья.
Открою вам самый важный секрет о том, как сохранить здоровье и жить долго. Все просто, запишите: главный секрет в том, чтобы не ухудшать свое здоровье! Необходимо делать всё, чтобы сохранить данное нам природой при рождении. Вам кажется просто? А Вы попробуйте!
Постарайтесь есть только натуральную пищу, проходить 15000 шагов в день, не нервничать, дышать только лесным воздухом и так далее. Эта рекомендация отражает главный философский принцип — дуализм. Всё очень просто, но выполнить невозможно. Именно поэтому в современном мире мы всё чаще встречаем понятие «умное здоровье». Оно означает то, что если мы хотим быть здоровыми, мы должны думать о том, как быть здоровыми! Эта преамбула уже сама по себе даёт ответ на вопрос.
О здоровье необходимо задумываться с внутриутробного развития.
Представьте себе, что будущая мама пьёт колу, курит, ест фастфуд, у неё небольшая физическая активность. Будущий папа всё время ругается с будущей мамой, в квартире у них много пыли, на окнах – жирные следы от пальцев, и так далее. Как Вы думаете, какой шанс у будущего ребёнка родиться здоровым? Правильно, очень маленький.
А теперь рассмотрим другую ситуацию. Ребёнку девять лет, в его прекрасной семье все любят друг друга, не курят, не злоупотребляют алкоголем, работают на ответственных должностях. Заботливая бабушка каждый день делает влажную уборку в квартире, печёт пирог, жарит баранину на топлёном масле. Мама еженедельно готовит торт, не отпускает ребёнка на улицу из-за возможных опасностей. Ребёнок не посещает спортивные секции, занимается музыкой и языками. Его вес достигает 68 кг, размер одежды – , щёки красные. У этого ребёнка не что иное, как первые признаки метаболического синдрома.
К 30-35 годам у такого человека все ткани окончательно сформированы, и через генетические программы начинаются процессы иволютивного (обратного) развития тканей. И все, что чуждо нашему организму, лишь ускоряет эти генетические программы.
Пришло время не расслабляться! Таким образом, за здоровьем нужно следить с внутриутробного развития. В современном мире ответственность за здоровье разделяется.
За здоровье детей и юношей отвечают родители и государство, подростков – формирующееся окружение (родителям необходимо следить, с кем общается их ребёнок, с кем и где он учится и чем занимается в не школьное время).
А с 25-30 лет – это уже персональная ответственность. Поверьте, даже самая эффективная в мире медицинская система не может гарантировать крепкого здоровья без усилий и собственной ответственности человека.
Высокая температура – типичный симптом развития в организме какого-либо патологического процесса, как правило, воспалительного характера, и борьбы организма с инфекцией. Повышенной считается температура выше 37.
При высокой температуре нельзя допускать перенагрева организма (обтирания спиртом или холодной водой могут привести к усилению лихорадки), рекомендуется употреблять больше жидкости (понемногу, но постоянно). Однако температура не является болезнью, и сбить её – не означает вылечиться. Её нельзя сбивать самостоятельно, необходимо обращаться к врачу.
Грамотное лечение предполагает собой первоначальное установление причины высокой температуры, и, затем, проведение комплекса мероприятий по лечению этой причины. Принимать жаропонижающие средства следует по назначению врача и строго в соответствии с инструкцией.
Скорую помощь необходимо вызвать в том случае, если высокая температура сопровождается рвотой, сыпью, судорогами, при температуре выше 39,5, а также если при температуре 38,5 наблюдается сонливость и заторможенность, и если температура продолжает подниматься, несмотря на жаропонижающие средства.
Причиной появления тошноты после солнца может стать тепловой удар. В таком случае, помимо симптомов тошноты и рвоты, появляются головокружение, слабость, помутнение сознания или обморок, а кожа становится бледной.
Тепловой удар возникает, когда температура тела поднимается выше 40 градусов и ощущаются серьёзные изменения в функции мозга, влияющие на сознание или психическое состояние человека. При повышении температуры тела, активность клеток становится беспорядочной и хаотичной. Всё это сильно влияет на центральную нервную систему, мозг, и, впоследствии, на органы».
В случае теплового удара мозг «набухает», что приводит к атрофированию некоторых мозговых клеток и, как следствие, к нарушению работы органов.
Первый и главный признак теплового удара — высокая температура тела. Предупредительным сигналом также является красная, очень сухая или очень влажная кожа, учащённый пульс.
В числе других распространённых симптомов головная боль, головокружение, тошнота, туман в голове и потеря сознания.
Однако стоит понимать, что каждый случай индивидуален. Некоторые могут испытывать похожие симптомы на жаре, но после небольшого отдыха и потребления достаточного количества воды дискомфорт исчезнет.
Другим в той же ситуации необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, так как неспособность организма к регуляции давления и снижение функции мозга может вызвать серьезные проблемы.
В первую очередь, в случае теплового удара человеку необходим покой. Во вторую — гидратация, которой можно достичь с помощью обильного питья.
В крайних случаях необходимо быстро охладить пациента, чтобы температура его тела стала как можно ближе к нормальной. Пакеты для льда помещают под пах, под шею, и одновременно опрыскивают человека водой, чтобы максимизировать испарение. Таким образом, если случился тепловой удар, необходимо срочно вызвать врача и дать организму охладиться.
Причины болей в животе после еды могут быть разными, поэтому главная задача – определить причину болевого симптома. Стоит отметить, что употребление острой, жирной, соленой и копченой пищи может вызвать синдром «раздраженного желудка». К его симптомам относится тошнота, многократная отрыжка, спазмы и изжога. В таком случае необходимо пересмотреть свой рацион питания. Врачом могут быть назначены ферменты, помогающие пищеварению.
Другой частой причиной может быть отравление. При этом оно может возникнуть не только в случае употребления несвежих продуктов, но и в случае индивидуальной непереносимости какого-либо ингредиента. При оказании помощи может потребоваться промывание желудка, поэтому в любом случае стоит обратиться за профессиональной помощью.
Я – человек уже цифрового века. И сейчас, как большинство практикующих врачей, я не могу однозначно отвергнуть ресурсы Интернета.
Недавно в социальных сетях появилась шутка от немецких коллег: «Если первый медицинский совет вам дал Google, то за вторым просим обращаться к Yahoo». Лично я не очень разделяю эту шутку, потому что ответственный и грамотный человек умеет взвесить ситуацию и определить необходимость в врачебном осмотре, подобрать себе не медикаментозные методы лечения, а также правильно подготовиться к визиту в поликлинику или больницу.
У меня есть колоссальные опасения по поводу достоверности и качества медицинской информации в русскоязычном интернете. Здесь будет уместна известная русская поговорка: «Отделим зерна от плевел». Поэтому, в данном случае, стоит говорить о гигиене использования медицинской информации в интернете. Во-первых, не стоит читать и принимать информацию от народных целителей, например, Малахова, которые все свои знания базируют на собственном опыте или опыте их аудитории. Стоит помнить, что у каждого своя генетическая программа, свой личный рацион питания, физическая активность, чистота мыслей и так далее.
Если одному жизненно необходимо обливаться утром холодной водой и медитировать, то у другого данные процедуры могут вызвать депрессию и респираторное заболевание. Если один человек не съест кусочек шоколадки за день, и это может привести его к тревожным расстройствам и снизить работоспособность, то другой кусочком шоколадки сможет испортить изжогой весь день.
В связи с этим, информация от народных целителей, свёрстанная по принципу «у меня был рак, врачи отказались мне помочь, я использовал отвар крапивы с оливковым маслом, и через 2 месяца врачи не верили своим глазам – мой рак прошёл», стоила многих жизней, поскольку это всего лишь действенный шаблон.
Ни в коем случае не стоит верить «авторитетным» мнениям! Зачастую, недобросовестные производители пищевых добавок или гомеопатии используют всевозможные регалии и уверяют в Интернете о «всемогуществе» их формы пищевых добавок.
К примеру, сегодня в Сети можно найти историю о пищевой добавке для суставов, в которой даже использовали фамилию ведущего Малахова и привели мнение главного ревматолога минздрава РФ. А под текстом приложили фотографию мужчины, который рассказывает об инопланетянах и других великих заговорах на телеканале РенТВ. В результате, это ни что иное, как очередная ложная история с чудо-лекарством.
Если и говорить об использовании советов из Интернета, то рекомендую пользоваться разделами сайта профессиональных медицинских ассоциаций, предназначенных для пациентов. Зачастую частные сетевые клиники предлагают неплохую востребованную информацию для пациентов. Также можно пользоваться доступными в Сети советами врачей, о которых можно найти информацию в Интернете с точки зрения их научно-педагогической и клинической активности.