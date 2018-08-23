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Posted 23 августа 2018, 10:25

Published 23 августа 2018, 10:25

Modified 17 октября 2022, 19:52

Updated 17 октября 2022, 19:52

В Уфе состоится хоккейный турнир «Кубок республики Башкортостан»

23 августа 2018, 10:25
Вход на дневные игры будет свободным.

Традиционный хоккейный турнир «Кубок Республики Башкортостан» начнется уже в эту субботу, 25 августа. Об этом сообщили на официальной странице ХК «Салават Юлаев» в социальной сети.

Расписание игр:

25 августа

13:00 «Нефтехимик» - «Барыс»

17:00 «Салават Юлаев» - «Автомобилист»

26 августа

13:00 «Автомобилист» - «Барыс»

17:00 «Салават Юлаев» - «Нефтехимик»

28 августа

15:00 «Автомобилист» - «Нефтехимик»

19:00 «Салават Юлаев» - «Барыс»

Билеты можно купить на официальном сайте и в кассах «Уфа-Арена». Вход на дневные игры свободный. Цена билета на вечерние игры составляет от 100 рублей.

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