В Санкт-Петербурге врачи продолжают бороться за жизнь 15-летней девочки

По словам женщины, ее дочь стойко переносит все испытания. Об этом 23 августа пишет газета «Известия».
Получившая травмы школьница сейчас находится в больнице. Она лежит почти без движения и смотрит в потолок. Девочка говорит, что думает о жизни. Через несколько дней пострадавшую переведут в палату отделения терапии. За ней нужно будет постоянно ухаживать. Специально для этого в Санкт-Петербург приедет бабушка школьницы.
Не исключено, что девочка останется инвалидом. Полицейские уже связались с матерью пострадавшей. Женщина надеется, что виновные в случившемся получат по заслугам.
Напомним, что строительные леса в Санкт-Петербурге рухнули на прохожих во вторник вечером. Кроме школьницы травмы получили еще два человека. Один из пострадавших иностранец. Предположительно, инцидент произошел из-за сильного ветра.