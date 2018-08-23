В Санкт-Петербурге врачи продолжают бороться за жизнь 15-летней девочки

Получившая травмы школьница сейчас находится в больнице. Она лежит почти без движения и смотрит в потолок. Девочка говорит, что думает о жизни. Через несколько дней пострадавшую переведут в палату отделения терапии. За ней нужно будет постоянно ухаживать. Специально для этого в Санкт-Петербург приедет бабушка школьницы.