Погоня, стрельба, проститутки: выпускник ВГИКа снял фильм в Уфе для фестиваля в США

Проститутка оказывается наркоманкой. От передозировки наркотиками она падает замертво в съемной квартире. Школьники решают, что она умерла. Затем к ним на квартиру приезжает сутенер девушки. В ходе перепалки, один из героев ударяет мужчину по голове вазой и тот сразу погибает. А девушка неожиданно приходит в себя. Теперь им предстоит скрываться от брата сутенера, местного криминального авторитета. В финале мои герои многое переосмыслят в своей жизни, повзрослеют.