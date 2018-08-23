Погоня, стрельба, проститутки: выпускник ВГИКа снял фильм в Уфе для фестиваля в США

На прошлой неделе в Уфе завершились съемки фильма «Номер Алисы» режиссера Кирилла Герасимова. Фильм сняли для фестиваля мобильного кино, который ежегодно проводится в Сан-Диего, США. Как можно догадаться по названию фестиваля, на конкурс допускаются полнометражки, снятые на камеру мобильного телефона.
В интервью Медиакорсети Кирилл Герасимов рассказал о новом фильме, преимуществах киносъемок в Уфе перед Москвой, а также о желании снять в родном городе первый мистический сериал.
– Расскажите о своем новом фильме.
– В центре сюжета фильма «Номер Алисы» – жизнь двух затюканных школьников. Они решают снять проститутку и поочередно записать секс на камеру. На этот поступок их толкает желание доказать своим одноклассникам, что и на них обращают внимание девушки. Но далее в сюжет вмешиваются неожиданные обстоятельства.
Проститутка оказывается наркоманкой. От передозировки наркотиками она падает замертво в съемной квартире. Школьники решают, что она умерла. Затем к ним на квартиру приезжает сутенер девушки. В ходе перепалки, один из героев ударяет мужчину по голове вазой и тот сразу погибает. А девушка неожиданно приходит в себя. Теперь им предстоит скрываться от брата сутенера, местного криминального авторитета. В финале мои герои многое переосмыслят в своей жизни, повзрослеют.
– Как появилась идея отправить этот фильм на фестиваль в США?
– Расскажу вначале предысторию. Этот сценарий сперва заинтересовал продюсера Максима Фадеева. Он как раз искал новый сюжет под свой проект. Главную роль проститутки и наркоманки Фадеев отдал своей подопечной певице Глюкозе. Но вскоре из-за кризиса проект закрыли.
Позже я узнал про фестиваль мобильного кино, который проводится в Сан-Диего, США. И решил, что сам сниму фильм по своему сценарию. А использовать в процессе мобильный телефон для меня новшество. Так я и решился на необычный эксперимент.
Сейчас мы монтируем фильм. Затем наложим английские субтитры. Далее отправим видео на фестиваль, который начнется в ноябре. Если фильм победит в своей номинации, покажем его в кинотеатрах Уфы и, возможно, в США.
Отмечу, что качественное кино может получиться и без использования дорогой камеры, спецэффектов и известных актеров.
– Почему вы сняли фильм в родном городе?
– Здесь снимать дешевле, чем, например, в Москве. Арендовать квартиры, машины, гаражи, офисы в Уфе можно задаром. Я не планировал много денег вкладывать в фильм.
Другая причина – это неизвестные для широкой публики живописнейшая башкирская природа и уфимская архитектура. Дело в том, что многие российские фильмы снимаются либо в Москве, либо в Петербурге.
Зритель устал от видов Кремлевской площади или Невского проспекта. Поэтому в Уфе работать интереснее. Например, в поселке Чесноковка я отснял крайние сцены. Шикарная природа, речка соответствуют атмосфере финала. Задействовали мы и центр города. В парке Ватан снимали ночные сцены.
К тому же люди здесь более спокойные. Никто не лезет в кадр, как в Москве. Там шум и гам на улицах. Сложно сосредоточиться на работе.
Однако в Москве проще собрать съемочную команду. Например, в Уфе я столкнулся с проблемой нехватки кадров. Уфимские актрисы отказались сыграть проститутку. Такая позиция меня удивила. Но что поделать – нашел актрису в Москве. Там, кстати, легче найти и звукорежиссеров, и операторов и других специалистов.
– Хотели бы вы и дальше снимать фильмы в Уфе?
– Конечно. Осенью мы приступим к съемкам нового сериала. На его создание меня вдохновили городские легенды. Знаете, это такие местные страшилки. Каждая серия расскажет одну мистическую историю. Выложим для начала сериал бесплатно в интернет. Если будет успех, продадим его кинопрокатчикам.
– Какие перспективы у башкирского кинематографа?
– Талантливые режиссеры в республике есть. К примеру, Булат Юсупов снимает хорошие фильмы. Но таких профессионалов единицы. Другая проблема в том, что режиссеры поднимают сугубо национальные вопросы. Конечно, снимать фильмы о башкирской истории или местных традициях нужно. Но ограничиваться ими не стоит.
Например, фильм «Из Уфы с любовью» понравился мне только потому, что его сняли здесь. Да, картинка качественная, но тема насквозь провинциальна. Вообще в России все эти башкирские мотивы воспринимаются как диковинка. Можно ведь и по-другому. Я в своем фильме затронул общечеловеческие проблемы, но местом действия выбрал Уфу.