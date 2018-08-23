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Двух дольщиц из ЖК «Цветы Башкирии» снова увезла «скорая помощь»

23 августа 2018, 17:06
Одна из них – Алсу Мухутдинова, которая только сегодня снова присоединилась к дольщицам после госпитализации.

Сегодня, 23 августа, со стройплощадки Жилого комплекса «Цветы Башкирии»¸расположенного под Уфой, были экстренно госпитализированы две участницы голодовки протеста.

Как сообщила представитель инициативной группы дольщиков Олеся Ефименко, у Алсу Мухутдиновой и Альфиры Кильдировой вновь резко ухудшилось самочувствие.

- У них врачи определили очень высокое давление: верхнее – около 170 и нижнее тоже довольно высокое, - рассказала Медиакорсети Олеся Ефименко.

Отметим, что Алсу Мухутдинова меньше суток назад вновь присоединилась к коллегам по несчастью. Ранее, на прошлой неделе, она была госпитализирована из-за резкого падения уровня сахара в крови. Однако, ее организм, судя по всему, оказалось не готов к новому испытанию.

Ранее, помимо Алсу, из голодовки вышли еще три человека из-за ухудшения состояния здоровья.

- Мы будем голодать до последнего, пока власти не выполнят наши требования, - сообщила в комментарии к видео Олеся Ефименко.

Напомним, 13 августа дольщики «Цветов Башкирии» возобновили голодовку. Сегодня уже пошел 11-ый день акции протеста. О мытарствах обманутых дольщиков ЖК «Цветы Башкирии» Медиакорсеть сообщала много раз. Почти 400 человек с 2014 года не могут дождаться долгожданные квартиры – многие вложили в них свои последние деньги - сбережения, накопленные годами. К несчастью, стройка велась всего лишь год, а еще через год застройщик – ООО «Башстройкомплект» объявил о банкротстве. В итоге, люди, вложившие свои деньги на объект, остались ни с чем.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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