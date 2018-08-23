Двух дольщиц из ЖК «Цветы Башкирии» снова увезла «скорая помощь»

Сегодня, 23 августа, со стройплощадки Жилого комплекса «Цветы Башкирии»¸расположенного под Уфой, были экстренно госпитализированы две участницы голодовки протеста.
Как сообщила представитель инициативной группы дольщиков Олеся Ефименко, у Алсу Мухутдиновой и Альфиры Кильдировой вновь резко ухудшилось самочувствие.
- У них врачи определили очень высокое давление: верхнее – около 170 и нижнее тоже довольно высокое, - рассказала Медиакорсети Олеся Ефименко.
Отметим, что Алсу Мухутдинова меньше суток назад вновь присоединилась к коллегам по несчастью. Ранее, на прошлой неделе, она была госпитализирована из-за резкого падения уровня сахара в крови. Однако, ее организм, судя по всему, оказалось не готов к новому испытанию.
- Мы будем голодать до последнего, пока власти не выполнят наши требования, - сообщила в комментарии к видео Олеся Ефименко.
Напомним, 13 августа дольщики «Цветов Башкирии» возобновили голодовку. Сегодня уже пошел 11-ый день акции протеста. О мытарствах обманутых дольщиков ЖК «Цветы Башкирии» Медиакорсеть сообщала много раз. Почти 400 человек с 2014 года не могут дождаться долгожданные квартиры – многие вложили в них свои последние деньги - сбережения, накопленные годами. К несчастью, стройка велась всего лишь год, а еще через год застройщик – ООО «Башстройкомплект» объявил о банкротстве. В итоге, люди, вложившие свои деньги на объект, остались ни с чем.
Медиакорсеть следит за развитием событий.