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Posted 22 августа 2018, 11:24

Published 22 августа 2018, 11:24

Modified 17 октября 2022, 19:52

Updated 17 октября 2022, 19:52

Туриста осудили на 11,5 лет за привезенный из Перу напиток

22 августа 2018, 11:24
Незнание о контрабандном характере сувенира не освободило мужчину от ответственности.

Осужденный купил национальный напиток во время турпоездки в Перу, как и множество других туристов, которые не подозревают, что в состав местных мазей и напитков входят запрещенные вещества.

В Перу Максим проходил лечебную практику, у него имеется давнее заболевание позвоночника. Об этом рассказал портал TagilCity.ru со слов друзей осужденного молодого человека. Национальный напиток «Айяуаска», который свободно продается и рекомендуется в качестве целительного средства туристам, в Перу употребляют и взрослые, и дети. В процессе лечения Максим также пил его, как того требовала лечебная практика. Ему порекомендовали не бросать начатый курс лечения и продолжить принимать напиток по возвращении в Россию, поэтому он приобрел одну литровую бутылку и взял ее с собой.

Приобретенную тару «Айяуаску» тагильчанин положил в чемодан, не собираясь прятать от таможни, сдал в багаж и привез в Россию. Однако после пересечения границы РФ в аэропорту Домодедово Максим был досмотрен и обвинен в контрабанде наркотических веществ.

- Провели экспертизу и говорят: «А там внутри есть диметилкриптамин, это наркотическое средство, которое запрещено». Максим, естественно, удивился: откуда ему там взяться, в Перу «Айяуаска» – национальное достояние, там это рекламируется повсеместно, и туристам его рекомендуют покупать и пить. Но у нас говорят, что внутри то, что у нас запрещено, поэтому мы тебе вменяем контрабанду и покушение на сбыт, - рассказывают близкие молодого человека.

Тагильчанин отметил, что при употреблении напитка во время курсов лечения в Перу у него не было каких-либо галлюцинаций, не возникло наркотического опьянения и зависимости. Более того, сам вкус вызвал у него отвращение, и напиток он употреблял как традиционное средство народной медицины.

- А причем тут покушение на сбыт? А потому что у него вес большой. Запрещенного вещества в напитке ничтожно малое количество, - рассказал защитник Максима в суде. - Это вещество содержится в любом мясе, вырабатывается самим человеком. Оно не оказывает наркотического действия на наш организм. Но методика подсчета в России не такая, как в других зарубежных странах.

Адвокат Владимир Бригадин настаивает, что ответственность за подобные преступления по логике уголовного права наступает только в том случае, если человек заранее при покупке знал, что в этом напитке есть наркотическое вещество. Беспрепятственный провоз напитка через три границы также говорит о том, что Максим не подозревал, что совершает что-то противоправное.

По мнению защиты, незнание закона не освобождает от ответственности, но требует рассмотрения субъективной стороны..

В судебном заседании было установлено, что Максим не является наркоманом, не имеет друзей и знакомых, употребляющих наркотики. Он убежденный приверженец здорового образа жизни и законопослушный человек, имеющий постоянный и доходный источник заработка.

- Максим говорит: «Позвольте, но я же не знал и даже не мог догадаться, потому что там это национальное достояние, там это пьют даже дети». Но этот вопрос суду был не интересен. И суд это устанавливать не стал. И получается, он такой без вины виноватый, - говорит адвокат.

Еще один немаловажный момент – ровно год назад этот же судья рассматривал такое же дело, но только в отношении шамана из Бразилии. Максим привез 1 литр, а шаман - 6 литров, но за шамана заступился президент Бразилии, и он получил 3 года. А Максим ровно при таких же обстоятельствах, но с гораздо меньшим количеством, получил в разы больше.

Приговор в силу еще не вступил и будет обжалован подсудимым.

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#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Наркотики
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