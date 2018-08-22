Туриста осудили на 11,5 лет за привезенный из Перу напиток

- Максим говорит: «Позвольте, но я же не знал и даже не мог догадаться, потому что там это национальное достояние, там это пьют даже дети». Но этот вопрос суду был не интересен. И суд это устанавливать не стал. И получается, он такой без вины виноватый, - говорит адвокат.