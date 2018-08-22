Компания Red Wings прокомментировала ЧП с загоревшимся двигателем самолета Уфа-Сочи

Экипаж произвел все необходимые по регламенту действия и немедленно запросил посадку в международном аэропорту Уфы, где его ждали пожарные расчеты и аварийные службы аэропорта. После посадки были применены аварийные методы эвакуации. Все пассажиры, находящиеся на борту самолета - 165 взрослых и 50 детей, а также 7 членов экипажа покинули самолет. Пострадавших нет.