Компания Red Wings прокомментировала ЧП с загоревшимся двигателем самолета Уфа-Сочи

Из-за технической неисправности самолет, едва вылетевший, был вынужден немедленно сесть на посадку. К счастью, обошлось без пострадавших. Напомним, на борту находились 222 человека, из которых 165 взрослых, 50 детей, а также 7 членов экипажа. Следователи также занимаются изучением причин и обстоятельств произошедшего.
Авиакомпания Red Wings опубликовала на своем сайте официальный комментарий случившегося:
- В результате технической неисправности произошло возгорание внутрикапотного пространства левого двигателя воздушного судна (ВС) авиакомпании Red Wings, которое совершало рейс по маршруту Уфа - Сочи.
Самолет Ту-204 (бортовой номер RA64050), следовавший рейсом WZ-808, был вынужден вернуться в аэропорт вылета, где он совершил благополучную посадку в 5:05 по местному времени.
Экипаж произвел все необходимые по регламенту действия и немедленно запросил посадку в международном аэропорту Уфы, где его ждали пожарные расчеты и аварийные службы аэропорта. После посадки были применены аварийные методы эвакуации. Все пассажиры, находящиеся на борту самолета - 165 взрослых и 50 детей, а также 7 членов экипажа покинули самолет. Пострадавших нет.
На данный момент пассажиры ожидают вылета в Сочи на резервном ВС авиакомпании, который уже прибыл в Уфу.
Авиакомпания Red Wings отмечает профессиональную и четкую работу экипажа самолета и командира воздушного судна Юрия Хорьговского.
По факту инцидента назначена комиссия Росавиации, которая выяснит причины произошедшего. В работе комиссии принимают участие сотрудники авиакомпании Red Wings. О причинах инцидента можно будет судить только после получения заключений комиссии.
Напомним, авиакомпания, базирующаяся в Москве, в аэропорту Домодедово, была основана в 1999 году.