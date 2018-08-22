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Компания Red Wings прокомментировала ЧП с загоревшимся двигателем самолета Уфа-Сочи

22 августа 2018, 14:03
По факту инцидента в Росавиации уже начали проверку.

Из-за технической неисправности самолет, едва вылетевший, был вынужден немедленно сесть на посадку. К счастью, обошлось без пострадавших. Напомним, на борту находились 222 человека, из которых 165 взрослых, 50 детей, а также 7 членов экипажа. Следователи также занимаются изучением причин и обстоятельств произошедшего.

Авиакомпания Red Wings опубликовала на своем сайте официальный комментарий случившегося:

- В результате технической неисправности произошло возгорание внутрикапотного пространства левого двигателя воздушного судна (ВС) авиакомпании Red Wings, которое совершало рейс по маршруту Уфа - Сочи.

Самолет Ту-204 (бортовой номер RA64050), следовавший рейсом WZ-808, был вынужден вернуться в аэропорт вылета, где он совершил благополучную посадку в 5:05 по местному времени.

Экипаж произвел все необходимые по регламенту действия и немедленно запросил посадку в международном аэропорту Уфы, где его ждали пожарные расчеты и аварийные службы аэропорта. После посадки были применены аварийные методы эвакуации. Все пассажиры, находящиеся на борту самолета - 165 взрослых и 50 детей, а также 7 членов экипажа покинули самолет. Пострадавших нет.

На данный момент пассажиры ожидают вылета в Сочи на резервном ВС авиакомпании, который уже прибыл в Уфу.

Авиакомпания Red Wings отмечает профессиональную и четкую работу экипажа самолета и командира воздушного судна Юрия Хорьговского.

По факту инцидента назначена комиссия Росавиации, которая выяснит причины произошедшего. В работе комиссии принимают участие сотрудники авиакомпании Red Wings. О причинах инцидента можно будет судить только после получения заключений комиссии.

Напомним, авиакомпания, базирующаяся в Москве, в аэропорту Домодедово, была основана в 1999 году.

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