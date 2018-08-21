В Башкирии привлекли к ответственности парня¸ избившего ветерана

Придя во двор, он устроил дебош. Увидев агрессивный настрой шурина, 32-летний мужчина побежал за помощью. Его отец начал заступаться за сына, за что получил несколько ударов. На этом 20-летний сельчанин не остановился и разбил в окне несколько окон.