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В Башкирии привлекли к ответственности парня¸ избившего ветерана

21 августа 2018, 19:02
В Башкирии привлекли к ответственности виновного в нанесении побоев 70-летнему ветерану труда М.М. Зайнетдинову. Об это сообщила пресс-служба МВД.

Напомним, инцидент произошел 9 августа в деревне Юзимян Гафурийского района. По первому сообщению, выложенному на сайте «Партии ветеранов России» в дом пенсионера на улице 30 лет Победы вломились пять человек. Они разгромили все вокруг и избили пожилого человека.

Как сообщает пресс-служба, 20-летний парень в состоянии алкогольного опьянение решил наказать своего зятя, за то, что тот якобы избил его сестру. Зять проживает в доме своего 70-летнего отца.

Придя во двор, он устроил дебош. Увидев агрессивный настрой шурина, 32-летний мужчина побежал за помощью. Его отец начал заступаться за сына, за что получил несколько ударов. На этом 20-летний сельчанин не остановился и разбил в окне несколько окон.

Ветерана отправили на судебно-медицинскую экспертизу, где факт избиения был подтвержден. В отношении подозреваемого были составлены административные протоколы по статьям 6.1.1 и 7.17 Кодекса об административных правонарушениях.

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