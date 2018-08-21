Глава Хакасии Виктор Зимин поделился итогами встречи с Владимиром Путиным

Как сообщает издание «Хакасия-Информ», Зимин рассказал о пяти проектах, которые получили одобрение со стороны Путина.
Главной темой встречи политиков стало завершение строительства транспортного коридора между Абаканом и Бийском. Дорога позволит улучшить сообщение между Хакасией, Китаем и Монголией. Маршрут станет более коротким.
Второй темой стал вопрос об уходе Хакасии из ценовой зоны Сибири и присоединение ее к территориям ценовых зон оптового рынка, которые имеют особенный функционал оптового и розничного рынков. Это позволит снизить стоимость электроэнергии для конечного потребителя.
Также Зимин рассказал о постройке новой школы на территории микрорайона Арбан в Абакане. В ней смогут учиться 1000 детей.
Глава Хакасии также сообщил, что в скором времени будет инициирован проект, позволяющий добавить по 1000 рублей к пенсии тем, кто получает ее в минимальных объемах без каких-либо надбавок.