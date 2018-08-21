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Глава Хакасии Виктор Зимин поделился итогами встречи с Владимиром Путиным

21 августа 2018, 17:35
В Абакане прошла пресс-конференция главы Хакасии Виктора Зимина, который рассказал журналистам подробности своей недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает издание «Хакасия-Информ», Зимин рассказал о пяти проектах, которые получили одобрение со стороны Путина.

Главной темой встречи политиков стало завершение строительства транспортного коридора между Абаканом и Бийском. Дорога позволит улучшить сообщение между Хакасией, Китаем и Монголией. Маршрут станет более коротким.

Второй темой стал вопрос об уходе Хакасии из ценовой зоны Сибири и присоединение ее к территориям ценовых зон оптового рынка, которые имеют особенный функционал оптового и розничного рынков. Это позволит снизить стоимость электроэнергии для конечного потребителя.

Также Зимин рассказал о постройке новой школы на территории микрорайона Арбан в Абакане. В ней смогут учиться 1000 детей.

Глава Хакасии также сообщил, что в скором времени будет инициирован проект, позволяющий добавить по 1000 рублей к пенсии тем, кто получает ее в минимальных объемах без каких-либо надбавок.

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