В Уфе откроется уникальная выставка тактильных картин

Помимо этого, в каждом городе, куда приезжает выставка, организаторы выбирают картину из местного собрания и делают копию, адаптированную к восприятию незрячих и слабовидящих людей. Такая картина будет и в Уфе из коллекции музея им. М. В. Нестерова.