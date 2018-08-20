В Уфе откроется уникальная выставка тактильных картин

Работа выставки продлится до конца сентября. Голосом аудиогида в Уфе стала Евгения Машко, директор телеканала MTVmix. Анонсирующий ролик озвучил Ильмар Альмухаметов, генеральный директор Башкирского государственного театра оперы и балета.
Уникальная выставка тактильных картин «Видеть невидимое», организованная Сбербанком и Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, откроется в Башкирском государственном художественном музее им. М. В. Нестерова. Это первая в России передвижная выставка тактильных картин, на которой представлены рельефные копии знаменитых произведений из собрания Пушкинского музея.
В экспозицию вошли произведения художников разных эпох и стилей, дающих широкое представление о европейской живописи. В Уфе представлены такие полотна, как: «Благовещение» Сандро Боттичелли, «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха-старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена, «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо.
Помимо этого, в каждом городе, куда приезжает выставка, организаторы выбирают картину из местного собрания и делают копию, адаптированную к восприятию незрячих и слабовидящих людей. Такая картина будет и в Уфе из коллекции музея им. М. В. Нестерова.
Прикоснуться к полотнам уфимцы и гости города могут в буквальном смысле — благодаря особой технологии изготовления изображение можно «считывать» руками. Фотографию исходного полотна специальным образом обрабатывают, подбирают текстуры для передачи особенностей изображения. Например, одежда персонажа на ощупь воспринимается именно как ткань.
Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:
«Рельефные копии полотен будут интересны не только для людей с проблемами зрения. На выставке в Уфе любой посетитель сможет надеть темные очки, включить аудиогид и открыть новые грани восприятия искусства. Голосом аудиогида в Уфе стала Евгения Машко, директор телеканала MTVmix. Анонсирующий ролик озвучил Ильмар Альмухаметов, генеральный директор Башкирского государственного театра оперы и балета. Я благодарю Евгению и Ильмара за помощь и неравнодушие к нашему проекту».
Выставка «Видеть невидимое» будет открыта в музее им. М. В. Нестерова (г. Уфа, ул. Гоголя, 27) с 23 августа до 21 сентября 2018 года, вход свободный.
«Видеть невидимое» — не первый социальный проект Сбербанка, помогающий людям с нарушениями зрения прикоснуться к визуальным искусствам. Ранее было разработано мобильное приложение «Искусство.Вслух» с тифлокомментариями к спектаклям и фильмам.