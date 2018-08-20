На развитие государственных языков в Башкирии выделят 683 миллиона

- И, конечно же, мы прекрасно понимаем, что нигде на планете Земля не будут обращать внимание на развитие башкирского языка. А сегодня и методика преподавания, и методология, и научная база достаточно слабые. Еще раз: одна из главных задач, которая стоит перед этой программой,— чтобы детям было интересно изучать родные языки в общеобразовательных учреждениях. Это касается и башкирского, и русского, и других народов, проживающих в Республике Башкортостан,- цитирует слова чиновника издание.