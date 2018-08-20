На развитие государственных языков в Башкирии выделят 683 миллиона

Программа состоит из трех подпрограмм, сообщает “Ъ-Уфа”. Общая сумма, которую направят на ее осуществление, составляет 683 млн рублей. Одна из целей этого документа – популяризация башкирского языка в различных сферах.
В рамках программы на русский язык выделено 32 млн рублей, на башкирский – 172 млн рублей, на остальные языки народов республики – 478,7 млн рублей. По словам главы минфина Риды Субхангуловой, средства на программу уже заложены в бюджет.
Большую часть этих денег получит минобразования РБ (137,7 млн рублей), а также Академия наук Башкирии (120,3 млн рублей) и минкультуры РБ (80,5 млн рублей).
300 млн этих средств уйдут на гранты, направленные на сохранение и развитие языков.
Вице-премьер Салават Сагитов прокомментировал разницу между финансированием русского и башкирского языков. По его мнению, развитием русского языка занимаются на федеральном уровне, а башкирского – только в Республике Башкортостан.
- И, конечно же, мы прекрасно понимаем, что нигде на планете Земля не будут обращать внимание на развитие башкирского языка. А сегодня и методика преподавания, и методология, и научная база достаточно слабые. Еще раз: одна из главных задач, которая стоит перед этой программой,— чтобы детям было интересно изучать родные языки в общеобразовательных учреждениях. Это касается и башкирского, и русского, и других народов, проживающих в Республике Башкортостан,- цитирует слова чиновника издание.
Отметим, в Башкирии 60 процентов учеников выбрали русский язык в качестве родного языка.