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Милонов предложил учитывать опыт «Хогвартса» при создании школьной формы

20 августа 2018, 20:27
Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов посоветовал разработчикам дизайна единой школьной формы учесть опыт школы магии «Хогвартс» из фильма «Гарри Поттер».

Такой ответ депутат дал на вопрос, касающийся возвращения к единой школьной форме в РФ. Об этом 20 августа пишет газета «Известия».

По словам депутата, костюмы школьникам можно разрешить носить разные. Одежда должна подчеркивать индивидуальные особенности различных учебных заведений. Однако цены на форму необходимо сделать примерно одинаковыми.

Милонов добавил, что тот же Гарри Поттер выбрал факультет «Хогвартса» отчасти и из-за цвета его формы. В разных регионах России при создании одежды нужно разрешить использовать различные этнические элементы.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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