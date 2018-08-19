Главу Краснокамского района Башкирии поместили под арест на два месяца

Краснокамский межрайонный суд Республики Башкортостан, рассмотрев ходатайства, заявленные следователем Нефтекамского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республики Башкортостан об избрании главе Краснокамского района и его заместителю меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, признал их законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению. Об этом позже сообщили в следкоме республики.