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Главу Краснокамского района Башкирии поместили под арест на два месяца

19 августа 2018, 19:23
Для главы Краснокамского района Разифа Гильмуллина, его заместителя и еще одного фигуранта дела суд вынес меру пресечения.

Как сообщает источник Медиакорсети, главу, его заместителя и третьего фигуранта дела о взятке суд решил поместить под арест на два месяца.

Напомним, Разифа Гильмуллина задержали 9 августа, после проведенного у него дома обыска. Также по сведениям источника был задержан и один из его заместителей.

Краснокамский межрайонный суд Республики Башкортостан, рассмотрев ходатайства, заявленные следователем Нефтекамского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республики Башкортостан об избрании главе Краснокамского района и его заместителю меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, признал их законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению. Об этом позже сообщили в следкоме республики.

19 августа 61-летнему главе района и 54-летнему заместителю было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

18 августа 53-летнему директору местного сельскохозяйственного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Судом ему также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Задержание состоялось благодаря действиям следственного комитета, прокуратуры и МВД Башкирии, в частности сотрудников межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по РБ по городу Нефтекамску.

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Источник: в Башкирии задержали главу Краснокамского района и его замаСегодня состоится суд над главой Краснокамского района Башкирии и его замом
#Антикоррупция#Зиля Аскерова#Видео
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