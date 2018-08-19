Главу Краснокамского района Башкирии поместили под арест на два месяца

Как сообщает источник Медиакорсети, главу, его заместителя и третьего фигуранта дела о взятке суд решил поместить под арест на два месяца.
Напомним, Разифа Гильмуллина задержали 9 августа, после проведенного у него дома обыска. Также по сведениям источника был задержан и один из его заместителей.
Краснокамский межрайонный суд Республики Башкортостан, рассмотрев ходатайства, заявленные следователем Нефтекамского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республики Башкортостан об избрании главе Краснокамского района и его заместителю меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, признал их законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению. Об этом позже сообщили в следкоме республики.
19 августа 61-летнему главе района и 54-летнему заместителю было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
18 августа 53-летнему директору местного сельскохозяйственного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Судом ему также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Задержание состоялось благодаря действиям следственного комитета, прокуратуры и МВД Башкирии, в частности сотрудников межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по РБ по городу Нефтекамску.