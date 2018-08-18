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“ВКонтакте” предоставила полиции данные о членах штаба Навального в Уфе

18 августа 2018, 15:41
Информация об этом всплыла в переписке центра “Э” и ВКонтакте”, опубликованной бывшим главой предвыборного штаба Навального Леонидом Волковым.

Запрос был направлен 18 января 2018 года “в связи с проводимой проверкой”. Полицейским предоставили данные о личных страницах, так и о страницах штаба и планировавшейся в конце января акции в поддержку «Забастовки избирателей». Согласно материалам в твиттере Волкова, сотрудники правоохранительных органов получили также номера телефонов активистов и IP-адреса, с которых они заходили на страницы.

Волков не пояснил происхождение этих материалов. На запрос «Медузы» к моменту публикации новости он не ответил.

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#Новости#Зиля Аскерова#Политика
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