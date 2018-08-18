“ВКонтакте” предоставила полиции данные о членах штаба Навального в Уфе

Запрос был направлен 18 января 2018 года “в связи с проводимой проверкой”. Полицейским предоставили данные о личных страницах, так и о страницах штаба и планировавшейся в конце января акции в поддержку «Забастовки избирателей». Согласно материалам в твиттере Волкова, сотрудники правоохранительных органов получили также номера телефонов активистов и IP-адреса, с которых они заходили на страницы.