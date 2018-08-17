По делу о взрыве на НПЗ в 2016 году в Уфе могут появиться новые фигуранты

Сегодня, 17 августа, в Советском районном суде Уфы было вынесено решение по жалобе родственников сотрудников завода «Уфанефтехим», которые погибли и получили травмы в результате сильнейшего взрыва и пожара на предприятии летом 2016 года.
Напомним, ЧП случилось в ночь на 16 июля на установке гидрокрекинга на производственной площадке предприятия «Башнефть-Уфанефтехим». Специальная комиссия первоначально пришла к выводу, что взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах. Однако позднее все аще звучало иное мнение – о том, что воспламенение газовоздушной смеси с разгерметизацией продуктопровода, разливом нефтепродуктов, повлекшие сильный пожар на площади около 300 кв.м, явились следствием износа технологического оборудования. В результате происшествия пострадали восемь работников предприятия. Шестеро из них погибли, двое получили обширные ожоги.
- Следствие сразу стало склоняться к мнению, что виновными в происшедшем взрыве являются «стрелочники» из числа руководителей среднего звена и простых специалистов, причем один из них – главный инженер был назначен на должность всего за два месяца до трагедии, - рассказала Медиакорсети вдова погибшего оператора установки гидрокрекинга Алексея Лыгина Оксана. - Но мы не согласны с такой постановкой вопроса и считаем, что основная вина за случившееся должна быть возложена на руководителей предприятия и всей нефтяной компании.
По мнению семей погибших и пострадавших заводчан, на скамье подсудимых должны находиться не рядовые сотрудники предприятия, а бывшие глава компании Александр Корсик, экс-директор филиала «Башнефть-Уфанефтехим» Яков Полункин, прежний начальник производственной площадки Рашит Шарипов, бывшие директор по промбезопасности Артем Галяутдинов, начальник отдела технического контроля Алексей Кузнецов, директор по технологии Дмитрий Мальцев, директор по ремонтам и надежности «Башнефть-Уфанефтехима» Юрий Якубенко и еще ряд специалистов, которые по должности должны были отвечать за своевременный ремонт производства и контроль за его состоянием.
- Следствие предпринимало попытки закрыть дело, однако мы намерены добиться справедливого наказания для истинных виновников трагедии, - говорит Оксана Лыгина. – Мы вместе с адвокатами постоянно пишем жалобы во все возможные инстанции. Ход следствия взят под контроль Генпрокуратурой и руководством Следкома России. Наши жалобы суд традиционно отклоняет. Однако ранее Верховный суд Башкирии уже отменял решение суда.
Нынешнее судебное заседание было посвящено рассмотрению очередной жалобы потерпевших на ход следствия. Они требовали переквалифицировать обвинение на более тяжкую статью и привлечь в качестве обвиняемых именно руководителей нефтяного производства высокого уровня.
Сегодня в суд приезжали многие из тех, кого семьи погибших и пострадавших заводчан считают истинными виновниками трагедии. У них иное мнение по этому поводу, виновными они себя не признают, хотя как будто и с пониманием относятся к эмоциям потерпевших.
- Глядя на то, как судья и прокурор мило общались в перерыве заседания, мы особо не рассчитывали на удовлетворение нашей жалобы, - сообщила Медиакорсети Оксана Лыгина. – Однако оглашенное только что решение суда оказалось в нашу пользу. Теперь будем сражаться дальше. Надеемся, что следствие пойдет по иному пути и займет более справедливую позицию. Мы нуждаемся в поддержке и тщательном расследовании обстоятельств ЧП. В ближайшее время я хочу попасть на прием к главе Следкома России Александру Бастрыкину и дальше бороться за правду.
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