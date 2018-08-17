По делу о взрыве на НПЗ в 2016 году в Уфе могут появиться новые фигуранты

- Глядя на то, как судья и прокурор мило общались в перерыве заседания, мы особо не рассчитывали на удовлетворение нашей жалобы, - сообщила Медиакорсети Оксана Лыгина. – Однако оглашенное только что решение суда оказалось в нашу пользу. Теперь будем сражаться дальше. Надеемся, что следствие пойдет по иному пути и займет более справедливую позицию. Мы нуждаемся в поддержке и тщательном расследовании обстоятельств ЧП. В ближайшее время я хочу попасть на прием к главе Следкома России Александру Бастрыкину и дальше бороться за правду.