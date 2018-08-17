Кому - беда, кому – удача: Жители Башкирии о дефолте 1998-го года

- В начале августа 98-го года уже остро ощущалось, что ситуация накалилась до предела. Мы понимали, что стоим на пороге глубокого экономического кризиса. Вот-вот жахнет! В то время мы, как антимонопольщики, старались держать цены на водку и установили торговую надбавку, чтобы поддерживать производство, и получать больше налогов с производства в бюджет республики, а акцизы тогда платил завод, - вспоминает Зульфира Хабибулловна. - И вот тогдашний министр внешних связей и торговли Рафиль Гарифуллин в обход нашего ведомства добился в правительстве подписания постановления, которое отменило акцизы и «отпустило водку на свободу». Я узнала об этом от Башпотребсоюза и бегом - в Совмин, устроила там разнос. Меня стали успокаивать: зачем вам это надо, вас съедят и т.д. Но я стояла на своем. Было очевидно, что в кризис люди начнут закупать вместе с солью и спичками еще и «жидкую валюту». В итоге бюджет сможет восполняться от количества произведенных бутылок, а средства нужны будут для решения социальных вопросов. Помощник Муртазы Губайдулловича Рахимова – Урал Насырович Бакиров меня выслушал и показал мои расчеты президенту. Тот, будучи производственником, ко мне прислушался и отменил постановление правительства. Он тогда сказал, что я - умная баба и никогда не ошибаюсь. Потом в конце года на совещании в правительстве все говорили: как хорошо, что акцизы на водку не отменили и собрали, благодаря им, в три раза больше налоговых поступлений.