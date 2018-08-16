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В Башкирии вынесли приговор воспитателю-садисту

16 августа 2018, 10:55
Женщина безуспешно попыталась обжаловать приговор в апелляционном суде.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением, 45-летнюю воспитательницу приговорили к полутора годам исправительных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В декабре 2016 года женщина жестоко обращалась с 11 детьми – во время тихого часа толкнула пятилетнюю девочку, из-за чего та ударилась головой о спинку кровати, другого шестилетнего мальчика женщина ударила по голове кулаком.

Когда дети не слушались, воспитательница запирала их в умывальной комнате.

Ишимбайский городской суд согласился с доводами прокуратуры о доказанности вины воспитателя и оставил назначенное наказание в силе.

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