В Башкирии вынесли приговор воспитателю-садисту

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением, 45-летнюю воспитательницу приговорили к полутора годам исправительных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В декабре 2016 года женщина жестоко обращалась с 11 детьми – во время тихого часа толкнула пятилетнюю девочку, из-за чего та ударилась головой о спинку кровати, другого шестилетнего мальчика женщина ударила по голове кулаком.
Когда дети не слушались, воспитательница запирала их в умывальной комнате.
Ишимбайский городской суд согласился с доводами прокуратуры о доказанности вины воспитателя и оставил назначенное наказание в силе.