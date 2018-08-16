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В Башкирии работу мэров и глав районов оценят по вежливости водителей маршруток

16 августа 2018, 10:10
Жителей городов и районов подробно опросят на тему их довольства работой чиновников.

Накануне глава Башкирии Рустэм Хамитов внес изменения в свой указ от 2016 года об оценке эффективности работы мэров городов и глав районов. Теперь при оценке работы главных чиновников муниципальных образований – городов и районов – будут учитываться некоторые новые факторы.

В частности, при проведении опросов населения в интернете на официальных сайтах районов и городов можно будет указать причины, по которым жители не удовлетворены качеством транспортного обслуживания. Это может быть, например, нехватка автобусов, грязь в них, вообще отсутствие маршрутов на нужных жителям направлениях.

Также причиной недовольства работой муниципальной транспортной системы может быть указано невежливое отношение водителей к пассажирам. Другими словами, если водитель маршрутки курит в салоне и хамит пассажирам – получит мэр или глава района. По ночам автобусы не ходят – тоже минус к карме мэра.

Также при опросе жителей спросят их отношение, чаяния и ожидания по отношению к дорогам: их состояние, как хорошо их убирают, нужно ли строить новые и т. д.

Если вы недовольны тем, как отапливаются ваши дома, эти недовольства тоже можно будет указать во время опроса, ваши ответы будут учитываться при оценке эффективности работы главы вашего муниципалитета.

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