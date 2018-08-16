В Башкирии работу мэров и глав районов оценят по вежливости водителей маршруток

В частности, при проведении опросов населения в интернете на официальных сайтах районов и городов можно будет указать причины, по которым жители не удовлетворены качеством транспортного обслуживания. Это может быть, например, нехватка автобусов, грязь в них, вообще отсутствие маршрутов на нужных жителям направлениях.