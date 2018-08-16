Башкирия заняла второе место в ПФО по вводу жилья

Posted 16 августа 2018, 06:06
Published 16 августа 2018, 06:06
Modified 17 октября 2022, 19:49
Updated 17 октября 2022, 19:49
За прошедшие 7 месяцев текущего года в Башкирию ввели в эксплуатацию 12 758 квартир общей площадью чуть больше 1 миллиона квадратных метров. Это гораздо меньше, чем за этот же период прошлого года: 85,7% к прошлогодним данным. Эти данные приводит Башкортостанстат.
Основная часть введенного жилья – квартиры и дома, построенные людьми за счет собственных или заемных (в том числе, ипотека) средств – 72,7%.
За 7 месяцев жителями Башкирии построено 7047 собственных жилых домов площадью 759,3 тысячи квадратных метров – 88,4% к показателю прошлого года.
Застройщики юридические лица также в этом году по вводу сильно отстают от прошлого года: 285,6 тысячи квадратных метров жилья, 79,2% к прошлому году.