Башкирия заняла второе место в ПФО по вводу жилья

За прошедшие 7 месяцев текущего года в Башкирию ввели в эксплуатацию 12 758 квартир общей площадью чуть больше 1 миллиона квадратных метров. Это гораздо меньше, чем за этот же период прошлого года: 85,7% к прошлогодним данным. Эти данные приводит Башкортостанстат.