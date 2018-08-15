Черновые успехи: «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» на челябинском турнире

Posted 15 августа 2018, 13:25
Published 15 августа 2018, 13:25
Modified 17 октября 2022, 19:48
Updated 17 октября 2022, 19:48
Сегодня у уфимцев было преимущество над «Авангардом» – омичи сыграли с «Трактором» менее суток назад и были биты 5:2. Новой команде Боба Хартли удалось отыграться с 0:2, но не более того.
- Немного удаления подкосили. Переломный момент? Наверное, третий гол в раздевалку, – говорил об этой игре капитан «ястребов» Евгений Медведев. – У нас молодая и свежая команда, еще есть над чем работать. До матча с «Салаватом» надо, во-первых, восстановиться. Я не видел «Салават» еще, не знаю, как они играют. Состав обновленный. Посмотрим, что они предложат. Знаю по прошлому плей-офф, что первая тройка у них здорово играет. Ее разбили? Не знаю, надолго ли это.
Хоккеисты в черно-красном стартовали более уверенно. На 29-й секунде игры форварду омичей Максиму Березину удалось удивить Юху Метсолу кистевым броском с острого угла – рикошет, и финский кипер, сыгравший накануне вполне уверенно, был вынужден разводить руками.
«Салават» начал неуверенно. Вряд ли опытных игроков подкосил ранний гол – в прошлом сезоне большинство хоккеистов уфимского клуба и не такое видели. В Уфе у каждого игрока кожа становится толще, а разум привыкает к абсурду и чудесам. Звенья тренеры тоже не переворачивали – Вячеслав Солодухин заменил в четвертом сочетании Владимира Жаркова, Александа Кадейкина и Петра Хохрякова поменяли местами.
Лишь в районе восьмой-девятой минуты у уфимцев пошли внятные атаки. Накануне тройка Вячеслава Основина ничем не впечатляла даже до штрафа Дмитрия Кугрышева.
Сегодня первый полумомент организовал именно Линус Умарк, в третьем периоде он элегантно и не глядя сделал в касание пас Ларсену назад, после которого последовал перевод на фланг и опасный бросок в касание. Это не только эффективно, но и эффектно, хоккей же хочется смотреть с интересом.
Полезно, что так делают и другие – Дмитрий Кугрышев перед пятаком сделал пас в касание на накатывающегося справа Филипа Ларсена, а, например, в третьем игровом отрезке Максим Майоров организовал подобное оставление для Антона Бурдасова.
Именно у Бурдасова и был первый реальный момент в матче для «юлаевцев» – воспитанник челябинского «Мечела» вышел 1 в 0 с Карри Ряме и спокойно, без особых хитростей в движении клюшкой и перемещению шайбой, сравнял счет. Трибуны одобрили. Это важная шайба для Бурдасова, накануне 71-ый номер был заметен на льду только с отрицательной стороны.
Этот матч потенциальный топ-снайпер уфимского клуба начинал в тройке с Петром Хохряковым в центре и Артемом Федоровым слева, но позже 88-ой номер был заменен Максимом Майоровым. У Федорова все еще не клеится. Вчера он весьма скоро и старательно начал, а потом нарушил правила в овертайме. Сегодня он мог реабилитироваться, но получил травму.
Вячеслав Основин проявил себя лучше, чем вчера. Да, его фол откусил у «юлаевцев» часть большинства, но в остальном он был неплох: прорвался через одного защитника и бросил из-под другого, целил в нижний угол с пятака, сделал на скорости обостряющую передачу Кугрышеву на ход. Второе звено, чей перфоманс накануне был ограничен 5+20 Кугрышева, показало неплохое демо своих возможностей.
Первое большинство «Салават Юлаев» прокатал впустую. Первой спецбригадой вышла тройка Основина, Федорова и Умарка. Мало того, что у них никак не удавались точные передачи, даже возвращаясь в зону атаки, они попали в оффсайд. Пока нечего сказать о перспективах.
Как и вчера, вторая спецбригада тоже была сформирована из защитника и четырех форвардов: Захар Арзамасцев, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Йоонас Кемппайнен и Тему Хартикайнен. Пока что этот отряд внушает больше уверенности. Был наброс на ворота, была попытка запихнуть шайбу с пятака. За свои 80 секунд в первом большинстве эта пятерка акцентировала внимание именно на пятаке.
Во втором большинстве сыграли по классике в два защитника: Филип Ларсен и Сергей Терещенко дежурили на синей, в атаке Основин, Умарк и Кугрышев. Активные действия защитников вновь были нацелены на пятак.
В третьем периоде это дало свои плоды – после броска Арзамасцева Кемппайнен легко добил шайбу в ворота. Но вообще – и я пишу об этом третий сезон подряд – «Салавату» стоит чаще бросать в большинстве. Передачи и ведение шайбы затягивают розыгрыш, а пока Умарк собирается докатиться до лицевого борта, его прижимает к флангу защитник.
«Авангард» при игре пять на четыре был более агрессивен, омичи тратили меньше времени на раздумья и чаще атаковали, нанеся за свою первую попытку четыре броска. У «Салавата» за первые два большинства было три, причем вторая попытка оборвалась фолом Вячеслава Основина.
Во время удаления Максима Осипова центру Петру Хохрякову удалось убежать в атаку один на один. Результатом стала штанга, но это уже неплохо. Две игры подряд уфимцам удается такая пробежка при игре 4 на 5 в матчах против серьезных соперников. Да, предсезонка, но она у всех, а «юлаевцы» еще и самые не сыгранные и проводят два матча за два дня.
По сравнению с первой игрой против «Металлурга» уфимцы были более активны в атаке, входили в зону не только через вброс. Однако конструктива все еще мало, и броски в основном читаемые. Оставалось довольствоваться дальними бросками. Четыре гола за два матча – это слабо. Один из них был после выхода один на один, а эта ситуация не общего положения, нужны голы после розыгрыша.
Защитники играют большую роль. Даже без особого трафика на пятаке, они отправляли шайбу под ворота. Нередко «юлаевцы» попадали в борт или стекло, стараясь бросать из разных доступных позиций, причем это делали даже игроки первого звена. Если они и не бросают, то стараются доставлять шайбу из своей зоны передачами как можно дальше. Этому следует даже новичок Илья Назаревич. «Двадцатка» уфимской команды получает неплохой айстайм и, в общем, погоды не портит.
По-прежнему удивляет предельная аккуратность и даже мягкость игроков в обороне. Уфа почти не проводит силовых приемов, отбор почти всегда через клюшку. Соперники уфимцев слишком легко проходят среднюю зону, их никто не встречает, ближе, чем на один-два метра никто не подъезжает.
Даже в своей зоне игроки Николая Цулыгина предпочитают поднимать соперникам клюшку, бить по ней, уводить с крюка, но игры корпусом удивительно мало, «ястребы» не раз выходили 2 в 1, а игроки с хорошим катанием вроде Ильи Михеева могут просто протиснуться мимо защитника у борта. Хитовать без мысли тоже нельзя, но вот, например, Сергей Терещенко в этом деле хорош и должен помочь команде. Ближе к концу второго периода силовым приемом у борта ему удалось остановить одну из атак.
Как вообще Цулыгину преуспеть с «Салаватом»? Единственный шанс складывается из двух компонентов – отменное понимание и диалог с игроками и, как следствие, несложная и скоростная игра с плотной зонной обороной и высоким прессингом. Тренер может сотворить чудо, если станет для хоккеистов тем простым, понятным и внимательным специалистом, которого им не хватало.
У «Авангарда» тоже есть проблемы: мало кто пускается в креатив, не всегда за ведущим шайбу успевают заходить в зону атаки другие игроки. Но с Бобом Хартли «ястребы» гораздо злее и быстрее, чем в плей-офф, уфимцам пока остается лишь завидовать их прессингу и высокому отбору.
Подопечные Николая Цулыгина так не делали даже во втором периоде, когда своя скамейка была ближе и можно было менять уставших быстро. Свой второй гол формальные хозяева забили после того, как не давали уфимцам толком выйти из зоны и постоянно грузили вратаря. После броска Кирилла Семенова Метсоле не хватило доли секунды, чтобы сомкнуть щитки. Второй гол омичей, к слову, засчитали, но не сразу – рефери проверяли возможность оффсайда.
На второй день турнира стало заметно, что Метсоле нередко бросают низом и когда он выставляет клюшку на пути шайбы, снаряд отскакивает в заградительную сетку, поэтому после атак соперника игра останавливается чаще. Уроженец страны белых лилий играет вполне уверенно и хладнокровно.
«Салават» опять не уложился в основное время, но на сей раз небольшой перевес заработали как раз уфимцы – и по делу. Овертайм три на три оказался на руку уфимским форвардам – Петр Хохряков быстро преодолел площадку и принес башкирской команде первую победу на турнире. Действительно, обе команды все еще играют неустойчиво, но в сыгранности «юлаевцы» немного прибавили и были за это вознаграждены.
Главный тренер уфимцев Николай Цулыгин был аккуратен в оценках игры:
- Игра была похожа на предыдущую. Такая же мастеровитая команда «Авангард». Активная команда. Молодцы ребята, в третьем периоде переломили ход матча.
- Состоялся полноценный дебют тройки Основина.
- Я вам скажу так же, как вчера: у нас играет команда, а остальное мы будем обсуждать внутри.
- Федоров получил повреждение. Насколько серьезное?
- Это я пока не могу сказать. Он попробовал встать, говорит, не могу. Ушиб нижней части тела.
- Насколько агрессивно и жестко должен играть «Салават»? Довольно легко «Авангард» проходил среднюю зону.
- Значит, должен еще настырнее и жестче. Они проходили через заброс. Любая команда через заброс может проходить среднюю зону. Будем разбирать, смотреть.
- Кареев сыграл на буллитах, получит ли матч на турнире?
- Да.
Петр Хохряков рассказал об адаптации к новому для себя коллективу и победной шайбе:
- Все нормально, в принципе, команда хорошая, все ребята хорошие.
- Вас переставили в другое звено. С кем комфортнее действовать на площадке?
- С Бурдасовым, конечно! (смеется) Так, в принципе, все равно. Как тренер поставит.
- Что скажете о победном голе?
- Да ничего, в принципе, мне на пустые ворота пас отдали.
Тему Хартикайнен высказался после матча:
- Было неплохо. Тяжело начинать сезон. У обеих команд были шансы победить.
- Вы теперь играете в звене без Умарка.
- У нас две тройки выходят на большинство. Я думаю, получается хорошо. Время покажет, правильное ли это сочетание, но сейчас достаточно хорошо. Комфортно играть и с Вовой, и с Линусом, они оба отличные парни.
- Какие отличия заметили в игре «Салавата Юлаева»?
- Игра стала более прямолинейной. Мы стараемся играть быстро. Мы думаем, это будет более эффективно.
- Второй матч за два дня – как самочувствие?
- Нормально. Состояние не лучшее, но мы усердно тренировались последний месяц. С каждым днем будет все лучше и лучше.
Послезавтра «юлаевцы» сыграют с «Трактором» и можно будет убедиться, действительно ли прогрессирует «Салават».