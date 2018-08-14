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Совхоз «Алексеевский» решил судиться с холдингом «А7 Агро» из-за 4 миллионов

14 августа 2018, 16:42
Башкирский ГУСП «Совхоз «Алексеевский» обратился в арбитражный суд.

Совхоз обвиняет одно из предприятий оренбургского холдинга «А7 Агро» - ООО «А7 Агро – РБ» в неосновательном обогащении на сумму около 4 миллионов рублей, следует из материалов дела. Об этом сообщает интернет-портал 56orb.ru. Третьим лицом в деле выступает министерство сельского хозяйства Башкирии, иск от совхоза принят к рассмотрению Арбитражным судом Республики Башкортостан.

- В прошлом году, в течение трёх месяцев предприятие «А7 Агро – РБ» использовало 57 единиц сельскохозяйственной техники и не заплатило нам за аренду, - объяснили юристы совхоза «Алексеевский».

Набежало 3 миллиона 965 тысяч рублей плюс 218 тысяч рублей (проценты за пользование чужими денежными средствами).

Более подробно о деле читайте на сайте 56orb.ru.

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