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Нападающий «Уфы» Кехинде Фатаи покинул клуб

14 августа 2018, 22:34
За два года игры в команде он забил шесть голов.

По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с нигерийским нападающим Кехинде Фатаи, сообщается на официальном сайте клуба.

Фатаи перешел в «Уфу» в августе 2016 года, за два года он провел 46 матчей за команду и забил шесть голов.

Контракт с ним уфимский клуб заключал на 4 года. Сегодня же ФК «Уфа» официально объявил о заключении контракта со словенским нападающим Ловро Бизяком, бывшим игроком «Домжале».

В интервью клубному телевидению Фатаи не стал говорить, в какую команду он переходит:

- Определенность появится в течение трех дней.

Говоря о впечатлениях от уфимского клуба, Кехинде Фатаи сказал:

- Это были два года в фантастическом клубе с фантастическими людьми. Желаю клубу войти в групповой этап Лиги Европы, чтобы сделать болельщиков счастливыми.

— У него еще год был действующий контракт, - приводит слова гендиректора уфимского клуба Шамиля Газизова sportbox.ru. - У нас пришел новый нападающий. Кехинде все свое выполнил и попросил, чтобы мы его отпустили. Мы пошли ему навстречу и отпустили его. Это обычная футбольная история. У него есть предложение, но тут он уже все будет решать сам.

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