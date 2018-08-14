Нападающий «Уфы» Кехинде Фатаи покинул клуб

По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с нигерийским нападающим Кехинде Фатаи, сообщается на официальном сайте клуба.
Фатаи перешел в «Уфу» в августе 2016 года, за два года он провел 46 матчей за команду и забил шесть голов.
Контракт с ним уфимский клуб заключал на 4 года. Сегодня же ФК «Уфа» официально объявил о заключении контракта со словенским нападающим Ловро Бизяком, бывшим игроком «Домжале».
В интервью клубному телевидению Фатаи не стал говорить, в какую команду он переходит:
- Определенность появится в течение трех дней.
Говоря о впечатлениях от уфимского клуба, Кехинде Фатаи сказал:
- Это были два года в фантастическом клубе с фантастическими людьми. Желаю клубу войти в групповой этап Лиги Европы, чтобы сделать болельщиков счастливыми.
— У него еще год был действующий контракт, - приводит слова гендиректора уфимского клуба Шамиля Газизова sportbox.ru. - У нас пришел новый нападающий. Кехинде все свое выполнил и попросил, чтобы мы его отпустили. Мы пошли ему навстречу и отпустили его. Это обычная футбольная история. У него есть предложение, но тут он уже все будет решать сам.