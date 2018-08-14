Нападающий «Уфы» Кехинде Фатаи покинул клуб

— У него еще год был действующий контракт, - приводит слова гендиректора уфимского клуба Шамиля Газизова sportbox.ru. - У нас пришел новый нападающий. Кехинде все свое выполнил и попросил, чтобы мы его отпустили. Мы пошли ему навстречу и отпустили его. Это обычная футбольная история. У него есть предложение, но тут он уже все будет решать сам.