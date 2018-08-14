Член башкирской коллегии адвокатов опроверг в видео свое задержание

За посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в крупном размере, задержан 54-летний житель Нефтекамска, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Мужчина узнал о том, что местный юрист захотел получить статус адвоката, связался с ним и предложил за 300 тысяч рублей поспособствовать в этом, пообещав успешную сдачу экзамена. Такое смелое предложение подозреваемый сделал, опираясь на приятельские отношения с заместителем председателя президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов. Юрист обратился в ФСБ по республике, осознавая незаконность предложения посредника.
Подозреваемого задержали 10 августа во время передачи денег.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и роли каждого из фигурантов. Действиям заместителя председателя президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов также будет дана юридическая оценка.
Между тем, в соцсетях стала распространяться информация о том, что задержали адвоката Руслана Мухаметдинова, который в тот же день распространил видео, в котором рассказал, что его никто не задерживал и вся информация, связанная в последнее время с его именем - "чья-то игра".