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Член башкирской коллегии адвокатов опроверг в видео свое задержание

14 августа 2018, 10:51
Посредник задержан, возбуждено уголовное дело.

За посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в крупном размере, задержан 54-летний житель Нефтекамска, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Мужчина узнал о том, что местный юрист захотел получить статус адвоката, связался с ним и предложил за 300 тысяч рублей поспособствовать в этом, пообещав успешную сдачу экзамена. Такое смелое предложение подозреваемый сделал, опираясь на приятельские отношения с заместителем председателя президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов. Юрист обратился в ФСБ по республике, осознавая незаконность предложения посредника.

Подозреваемого задержали 10 августа во время передачи денег.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и роли каждого из фигурантов. Действиям заместителя председателя президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов также будет дана юридическая оценка.

Между тем, в соцсетях стала распространяться информация о том, что задержали адвоката Руслана Мухаметдинова, который в тот же день распространил видео, в котором рассказал, что его никто не задерживал и вся информация, связанная в последнее время с его именем - "чья-то игра".

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