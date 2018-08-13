Шлагбаум преткновения: уфимская семья не может попасть домой из-за соседей

– Они написали письмо в сельсовет Ольховое, мол, хотим поставить шлагбаум и закрыть проезд по улице, – рассказал уфимец Павел Степанов подписчикам в Facebook (копия письма имеется в редакции). - Глава сельсовета дал добро. Из-за этого мы уже с мая месяца не можем проехать по дороге, и нам приходится объезжать всю деревню по полю. Я уже «накатал» эту дорогу, но если идут дожди, то к дому просто не проехать. А зима близко. Чтобы очищать эту полевую дорогу трактором зимой, я буду вынужден тратить на это деньги, а я этого не хочу. Очистить от снега один километр – это очень затратное дело.