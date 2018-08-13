Шлагбаум преткновения: уфимская семья не может попасть домой из-за соседей

Семья Павла Степанова переехала за город в этом году: супруги приобрели участок в 25 км от Уфы в поселке Федоровка. Начиналась история более чем хорошо: в связи с рождением первенца Степановы получили полагающиеся 300 000 рублей и в короткие сроки закончили строительство дома. Но неожиданно путь к дому преградил шлагбаум.
Казалось бы, можно выдохнуть и начать спокойно жить, радуясь свежему воздуху за пределами городской черты и вести с соседями светские беседы по вечерам. Разговоры с соседями и правда имели место быть, только носили они совсем не светский характер. По словам Павла Степанова, соседи решили закрыть шлагбаумом доступ к единственной асфальтированной дороге. На попытки обсудить дилемму за чашкой чая или чего-то покрепче старожилы отвечали решительным отказом.
– Они написали письмо в сельсовет Ольховое, мол, хотим поставить шлагбаум и закрыть проезд по улице, – рассказал уфимец Павел Степанов подписчикам в Facebook (копия письма имеется в редакции). - Глава сельсовета дал добро. Из-за этого мы уже с мая месяца не можем проехать по дороге, и нам приходится объезжать всю деревню по полю. Я уже «накатал» эту дорогу, но если идут дожди, то к дому просто не проехать. А зима близко. Чтобы очищать эту полевую дорогу трактором зимой, я буду вынужден тратить на это деньги, а я этого не хочу. Очистить от снега один километр – это очень затратное дело.
Павел Степанов обращался в администрацию Уфимского района. Он отмечает, что комиссия выезжала на место, но решения по вопросу все еще нет. Тем временем, достраиваются другие дома, в которые в ближайшее время заедут новые жители. Воспользоваться дорогой они также не смогут.
Что делать и кто виноват?
Необходимо доказать незаконность установки шлагбаума. Да, при наличии согласия и подписей большинства соседей установка возможна. Но единственной имеющейся официальной бумаги – разрешения от сельсовета – недостаточно. У физического лица или группы лиц должны быть на руках соответствующие документы от ГИБДД и Государственного пожарного надзора (а они, к слову, согласиями на установку шлагбаумов не балуют). Их, как заверяет Павел, нет и никогда не было.
Ситуацию прокомментировала юрист Лариса Назарова:
- В данной ситуации нет простого и однозначного решения, так как необходимо детально знать обстоятельства установки шлагбаума. С одной стороны, согласно поправкам в Земельный кодекс в отношении мест общего пользования, оказавшихся на частной земле, свободный доступ устанавливается в обязательном порядке и является безвозмездным. Но если дорога, относящаяся к структуре района, была полностью построена или отремонтирована на частные средства, правила публичного сервитута не действуют, и дорога действительно может быть закрыта шлагбаумом.
Это работает только в том случае, если шлагбаум установлен по всем правилам: с согласованием в ГИБДД и пожарнадзоре. Если же договоренность с администрацией – единственный документ, то имеет смысл доказать незаконность установки, обратившись в вышеупомянутые ведомства. И если действительно шлагбаум установлен незаконно, физическое лицо, установившее его, получит административный штраф в размере двух тысяч рублей и постановление на демонтаж конструкции.