«Правильно говорить Хавейл» или как мы тестили китайца с ценой за миллион

Больше всего было интересно, как машина поведёт себя на коротком грунтовом отрезке, мы ждали скрипов обшивки, стуков подвески и много чего ещё, но ничего этого не произошло, несмотря на пробег в восемь тысяч километров (для машины, эксплуатируемой в условиях постоянных тестдрайвов, цифра совсем немаленькая). H2 показал себя очень юрким городским хэтчбеком повышенной проходимости и оставил положительное впечатление, не только оснащением, но и ценой в 1 149 000.