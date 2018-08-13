«Правильно говорить Хавейл» или как мы тестили китайца с ценой за миллион

Даже дружественный нам «Автотехсервис» после экстремального теста Subaru Outback не горит желанием давать нам автомобили. Поэтому мы подобно Магомету, сами пошли к горе, к горе под названием Haval.
«Правильно говорить Хавейл» – эту фразу в минувшие выходные я слышал раз 30-40, её повторяли в разных концах затонского автодрома то менеджеры, то ведущий. И если цель большого тест-драйва от «Автотехсервиса» была научить всех правильно произносить название китайского HAVALа, то ребята точно преуспели.
Мы же отправились туда не учиться транскрипциям, а кататься на новеньких китайских кроссоверах. Изначально идея посетить выездной тест-драйв Haval не впечатлила, но по чужим машинам мы соскучились, и возможность попробовать премиальный бренд от восточных соседей упускать не стали, и ни разу об этом не пожалели.
Покатушки проходили на забельском автодроме, там, где каждый уфимский водитель сдавал на права. Звучит скучно, но те, кто разрабатывал трассы постарались на славу и даже привлекли трактор, чтобы сделать полосу препятствий для рамного H9 (это не опечатка, у HAVAL действительно есть рамник), к нему мы ещё вернёмся.
Всего на площадку пригнали четыре автомобиля: H2, H6, H6 Coupe и H9. Именно в таком порядке мы и решили их протестить, начав с самого младшего брата - H2.
H2 только номинально младший, на самом деле по размерам он практически не отличается от двух следующих моделей, и по документам короче собратьев лишь на 30 сантиметров, но если не заглядывать в ТТХ, то вряд ли вы это заметите.
H2 сразу бросается в глаза двухцветным экстерьером, как бы намекая на свою молодёжность, кстати, дизайн у всех «Хавейлов» свой собственный, без каких-либо заимствований и закосов под привычных нам японцев. Также в глаза бросается массивная радиаторная решётка, большие зеркала, светодиодные ходовые огни, и умеренное использование хрома. Внутри H2 тоже молод, салон оформлен в двух цветах, высокий центральный тоннель, соединяющий подлокотник с консолью, очень выгодно делит переднее пространство на две части. Качество материалов достаточно неплохое, жесткого и скрипучего пластика нет, а цветной сенсорный дисплей имеет неплохой отклик и хорошее разрешение, смотреть в пробках видеоклипы самое то.
Под капотом у Н2, равно как и у следующего Н6, полуторалитровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель с турбиной и распределённым впрыском.
В общем, это не тот дешёвый «китай», к которому мы привыкли за последние несколько лет, и если менеджеры компании не разочаруются в российском рынке, то спустя пару лет все мы будем совсем по-другому относиться к товарам из Поднебесной.
Но вернёмся на трассу. Для первых трёх автомобилей подготовили простенький маршрут с возможностью прочувствовать машину на грунтовке, немного притопить и оценить маневренность.
Больше всего было интересно, как машина поведёт себя на коротком грунтовом отрезке, мы ждали скрипов обшивки, стуков подвески и много чего ещё, но ничего этого не произошло, несмотря на пробег в восемь тысяч километров (для машины, эксплуатируемой в условиях постоянных тестдрайвов, цифра совсем немаленькая). H2 показал себя очень юрким городским хэтчбеком повышенной проходимости и оставил положительное впечатление, не только оснащением, но и ценой в 1 149 000.
Следующим подопытным стал H6 с ценником от 1 169 000 рублей. Семейный кроссовер с большим багажником, в который вместятся не только покупки, но и детская коляска, а если сложить задние сидения, то можно и матрас положить, во время выездов на природу очень пригодится.
Двигатель у H6 такой же, как и у H2, но ему вполне хватает. Дорогу машина держит на отлично, никаких нырков, рывков и сносов в резких поворотах, заслуга это электронных систем или правильного расположения центра тяжести - неизвестно, а времени разбираться не было, хотелось скорее испытать H6 Coupe.
H6 Coupe - самый резвый из четырёх моделей Haval, представленных в России, под капотом у него двухлитровый двигатель с непосредственным впрыском, двойной системой фаз газораспределения и турбонадувом. Двигатель разрабатывали инженеры Great Wall, и в 2013 году он был признан лучшим в Китае. А турбины на всех моторах стоят американские от славного Borg Warner.
Кстати, мы ещё не говорили, но в истории с Haval есть один важный момент, его предок – Great Wall, тот самый Hover, который так полюбили в России.
H6 оказался именно тем автомобилем, который мы ждали. Легкий, скоростной, но устойчивый и неплохо управляемый. Весит Coupe всего 1,5 тонны, и 190 лошадиных сил хватает, чтобы разогнать его до сотни всего за девять секунд, и это очень хорошо. В салоне кожаные кресла и руль, на котором расположены элементы управления с мультимедийной установкой, панорамная крыша, большой сенсорный экран. Цены на него стартуют с полутора миллионов рублей.
Последним на тесте оказался рамный гигант H9. Автомобиль очень сильно отличается от своих младших братьев, и чтобы понять это мог каждый из пришедших, для H9 была подготовлена трасса, имитирующая бездорожье.
На «пересечёнке» огромный внедорожник ведёт себя очень даже неплохо, короткие свесы и большой ход подвески делают своё дело, и машина легко преодолевает любые препятствия. Трансмиссия H9 имеет несколько предустановленных режимов и позволяет буквально в одно касание перенастроить раздатку на езду по льду, песку, грязи, и в спорт режим.
Также имеется жесткая межосевая блокировка и автоматический режим. В салоне очень просторно, и имеется третий ряд сидений. На ровной дороге H9 ведёт себя величественно и вальяжно, в салоне даже при быстром разгоне тихо. А вот развернуться во дворике, предназначенном для сдачи экзамена на права, для меня стало проблемой, видимо большую роль сыграла привычка к среднеразмерным седанам, и не помогли мне тут ни камера заднего вида, ни автоматически опускающиеся зеркала.
Общее впечатление от H9 осталось более чем хорошее, особенно если сравнить его ценник с аналогично оснащёнными машинами того же класса. Цена на эту модель стартует с 2,5 миллионов.
В качестве вывода хочется сказать, что китайцы быстро учатся и берут от мастодонтов автомобилестроения только лучшее. Иначе никак не объяснить такой качественный рывок, сделанный за каких-то два-три года. А качество, как известно, самый главный показатель, и скоро Haval захватит Россию, тем более в будущем году в Туле заработает целый завод Great Wall.