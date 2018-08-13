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«Правильно говорить Хавейл» или как мы тестили китайца с ценой за миллион

13 августа 2018, 09:39
Фото: Владимир Ковальчук. / Mkset.ru
Мы уже не раз делали тест-драйвы и для себя уяснили, что не специализированному изданию получить автомобиль на продолжительное время практически невозможно.

Даже дружественный нам «Автотехсервис» после экстремального теста Subaru Outback не горит желанием давать нам автомобили. Поэтому мы подобно Магомету, сами пошли к горе, к горе под названием Haval.

«Правильно говорить Хавейл» – эту фразу в минувшие выходные я слышал раз 30-40, её повторяли в разных концах затонского автодрома то менеджеры, то ведущий. И если цель большого тест-драйва от «Автотехсервиса» была научить всех правильно произносить название китайского HAVALа, то ребята точно преуспели.

Мы же отправились туда не учиться транскрипциям, а кататься на новеньких китайских кроссоверах. Изначально идея посетить выездной тест-драйв Haval не впечатлила, но по чужим машинам мы соскучились, и возможность попробовать премиальный бренд от восточных соседей упускать не стали, и ни разу об этом не пожалели.

Покатушки проходили на забельском автодроме, там, где каждый уфимский водитель сдавал на права. Звучит скучно, но те, кто разрабатывал трассы постарались на славу и даже привлекли трактор, чтобы сделать полосу препятствий для рамного H9 (это не опечатка, у HAVAL действительно есть рамник), к нему мы ещё вернёмся.

Всего на площадку пригнали четыре автомобиля: H2, H6, H6 Coupe и H9. Именно в таком порядке мы и решили их протестить, начав с самого младшего брата - H2.

H2 только номинально младший, на самом деле по размерам он практически не отличается от двух следующих моделей, и по документам короче собратьев лишь на 30 сантиметров, но если не заглядывать в ТТХ, то вряд ли вы это заметите.

H2 сразу бросается в глаза двухцветным экстерьером, как бы намекая на свою молодёжность, кстати, дизайн у всех «Хавейлов» свой собственный, без каких-либо заимствований и закосов под привычных нам японцев. Также в глаза бросается массивная радиаторная решётка, большие зеркала, светодиодные ходовые огни, и умеренное использование хрома. Внутри H2 тоже молод, салон оформлен в двух цветах, высокий центральный тоннель, соединяющий подлокотник с консолью, очень выгодно делит переднее пространство на две части. Качество материалов достаточно неплохое, жесткого и скрипучего пластика нет, а цветной сенсорный дисплей имеет неплохой отклик и хорошее разрешение, смотреть в пробках видеоклипы самое то.

Под капотом у Н2, равно как и у следующего Н6, полуторалитровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель с турбиной и распределённым впрыском.

В общем, это не тот дешёвый «китай», к которому мы привыкли за последние несколько лет, и если менеджеры компании не разочаруются в российском рынке, то спустя пару лет все мы будем совсем по-другому относиться к товарам из Поднебесной.

Но вернёмся на трассу. Для первых трёх автомобилей подготовили простенький маршрут с возможностью прочувствовать машину на грунтовке, немного притопить и оценить маневренность.

Больше всего было интересно, как машина поведёт себя на коротком грунтовом отрезке, мы ждали скрипов обшивки, стуков подвески и много чего ещё, но ничего этого не произошло, несмотря на пробег в восемь тысяч километров (для машины, эксплуатируемой в условиях постоянных тестдрайвов, цифра совсем немаленькая). H2 показал себя очень юрким городским хэтчбеком повышенной проходимости и оставил положительное впечатление, не только оснащением, но и ценой в 1 149 000.

Следующим подопытным стал H6 с ценником от 1 169 000 рублей. Семейный кроссовер с большим багажником, в который вместятся не только покупки, но и детская коляска, а если сложить задние сидения, то можно и матрас положить, во время выездов на природу очень пригодится.

Двигатель у H6 такой же, как и у H2, но ему вполне хватает. Дорогу машина держит на отлично, никаких нырков, рывков и сносов в резких поворотах, заслуга это электронных систем или правильного расположения центра тяжести - неизвестно, а времени разбираться не было, хотелось скорее испытать H6 Coupe.

H6 Coupe - самый резвый из четырёх моделей Haval, представленных в России, под капотом у него двухлитровый двигатель с непосредственным впрыском, двойной системой фаз газораспределения и турбонадувом. Двигатель разрабатывали инженеры Great Wall, и в 2013 году он был признан лучшим в Китае. А турбины на всех моторах стоят американские от славного Borg Warner.

Кстати, мы ещё не говорили, но в истории с Haval есть один важный момент, его предок – Great Wall, тот самый Hover, который так полюбили в России.

H6 оказался именно тем автомобилем, который мы ждали. Легкий, скоростной, но устойчивый и неплохо управляемый. Весит Coupe всего 1,5 тонны, и 190 лошадиных сил хватает, чтобы разогнать его до сотни всего за девять секунд, и это очень хорошо. В салоне кожаные кресла и руль, на котором расположены элементы управления с мультимедийной установкой, панорамная крыша, большой сенсорный экран. Цены на него стартуют с полутора миллионов рублей.

Последним на тесте оказался рамный гигант H9. Автомобиль очень сильно отличается от своих младших братьев, и чтобы понять это мог каждый из пришедших, для H9 была подготовлена трасса, имитирующая бездорожье.

На «пересечёнке» огромный внедорожник ведёт себя очень даже неплохо, короткие свесы и большой ход подвески делают своё дело, и машина легко преодолевает любые препятствия. Трансмиссия H9 имеет несколько предустановленных режимов и позволяет буквально в одно касание перенастроить раздатку на езду по льду, песку, грязи, и в спорт режим.

Также имеется жесткая межосевая блокировка и автоматический режим. В салоне очень просторно, и имеется третий ряд сидений. На ровной дороге H9 ведёт себя величественно и вальяжно, в салоне даже при быстром разгоне тихо. А вот развернуться во дворике, предназначенном для сдачи экзамена на права, для меня стало проблемой, видимо большую роль сыграла привычка к среднеразмерным седанам, и не помогли мне тут ни камера заднего вида, ни автоматически опускающиеся зеркала.

Общее впечатление от H9 осталось более чем хорошее, особенно если сравнить его ценник с аналогично оснащёнными машинами того же класса. Цена на эту модель стартует с 2,5 миллионов.

В качестве вывода хочется сказать, что китайцы быстро учатся и берут от мастодонтов автомобилестроения только лучшее. Иначе никак не объяснить такой качественный рывок, сделанный за каких-то два-три года. А качество, как известно, самый главный показатель, и скоро Haval захватит Россию, тем более в будущем году в Туле заработает целый завод Great Wall.

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