В Башкирии во время урагана детей накрыло летящей беседкой

По словам Анатолия Попова, стихия накрыла деревню Янтышево. Он рассказал, что сильно пострадала база отдыха неподалеку. «На базе отдыха Тавлыкаевых (фамилия хозяев базы – прим. редакции) был сильный ураган всё <…> хозяйство – беседки, юрты и прочие надстройки унесло в воду, пострадали иностранцы», – пишет Анатолий. О том, как и какие иностранцы пострадали, выяснить не удалось.
Он также отметил, что во время урагана женщину «стукнуло деревом», а детей «накрыло летящей беседкой». «Ураган был такой силы, что все железные конструкции улетели с базы отдыха в реку, значит, должным образом не закреплены и представляют опасность», – считает очевидец происшествия.