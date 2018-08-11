В Башкирии во время урагана детей накрыло летящей беседкой

Он также отметил, что во время урагана женщину «стукнуло деревом», а детей «накрыло летящей беседкой». «Ураган был такой силы, что все железные конструкции улетели с базы отдыха в реку, значит, должным образом не закреплены и представляют опасность», – считает очевидец происшествия.