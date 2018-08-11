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В Башкирии во время урагана детей накрыло летящей беседкой

11 августа 2018, 18:00
Житель Башкирии сообщил об урагане, в результате которого могли пострадать дети. Стихия разбушевалась 7 августа в Хайбуллинском районе.

По словам Анатолия Попова, стихия накрыла деревню Янтышево. Он рассказал, что сильно пострадала база отдыха неподалеку. «На базе отдыха Тавлыкаевых (фамилия хозяев базы – прим. редакции) был сильный ураган всё <…> хозяйство – беседки, юрты и прочие надстройки унесло в воду, пострадали иностранцы», – пишет Анатолий. О том, как и какие иностранцы пострадали, выяснить не удалось.

Он также отметил, что во время урагана женщину «стукнуло деревом», а детей «накрыло летящей беседкой». «Ураган был такой силы, что все железные конструкции улетели с базы отдыха в реку, значит, должным образом не закреплены и представляют опасность», – считает очевидец происшествия.

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